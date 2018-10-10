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Mutfak geniş olmalı

Küçük, karanlık, tıkış tıkış bir mutfakta eşiniz, gerginliğe, sıkıntıya, mutsuzluğa iteklenir. Onun mutsuzluğu bütün ailenizi etkiler.

10 Ekim 2018 Çarşamba 19:48
Mutfak geniş olmalı

Ortalama evlerin vazgeçilmezi küçük mutfaklar, çoğu zaman beklentileri karşılamak konusunda yetersiz kalır. Mutfakta alan küçüldükçe, sıkıntı büyür.
“Yap-sat/kap-kaç” tipi görgüsüz mütahitler, para karşılığı projelere imza atıp mesleğine ihanet eden kimi mühendis ve mimarlar; insanımızı konserve beton kutular içinde yaşamaya mahkûm ediyorlar.

Onlar için önemli olan para..

Sizin için ise “mutluluk” olmalı. Alacağınız eviniz “mutlu yaşayacağınız yuva” olmalı.. Böyle bir yuvanın şifresi eşinizin hattâ çocukların hergün hayli vakit geçireceği mutfakta mutlu olmalarında..

O mutfağın özelliklerini sıralayalım:

● Geniş olsun. Öyle geniş olsun ki, çocuklar okuldan geldiğinde annelerinin önlerine koyacağı sürpriz yiyecekleri yiyebilsinler masasında. Yine o masada anneleriyle konuşarak ödevlerini yapsınlar. Eşiniz sabah kahvesine gelen kapı komşusunu hemen oracıkta ağırlayabilsin.

● Eğer sabah kahvaltısını edeceğiniz masa, çok maksatlı olarak kullandığınız bir alanın parçası olursa, diğer zamanlarda bu kısmı eşiniz hem yemek hazırlama hem de çalışma alanı olarak değerlendirebilir.. Dikişini diker, ütüsünü ütüler..

● Mümkünse imkanınız varsa beyaz eşyanız ankastre olabilir.

● Aydınlık olsun. Mutlaka geniş bir pencereden gün ışığı alıyor olsun.

● Öğleden sonranın sert güneşi, zaten ocaklar dolayısıyla ısınan mutfağı daha da çekilmez bir sıcak ortama sürükler. Eşiniz böyle bir boğucu ortamda canından bezer. Dolayısıyla güneşi sabah alan mutfak iyi mutfaktır.

● Eşinize kullanmasa bile hoşlandığı porselenleri alın. Mutfağında onları zevkle sergileyebileceği imkânlar hazırlayın. Sadece porselenler mi, nadide tavalar, kepçeler mutfağı mutfak yapan görsel ürünlerdir aynı zamanda..

● Mutfakta rutubet olmasın. Rutubet sadece duvarı değil, insanı da yıkar!

● Mutfak, eşinizin kendi zevkince süsleyebileceği, saksı çiçekleri yetiştirebileceği alanlara sahip olsun.

● Mutfağınızın bir küçük de olsa balkonunun olması işlevini artırır.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 19:48
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