Mutfak dolaplarının yağları nasıl çıkar? Ev temizliği hakkında pratik bilgiler

Mutfak dolaplarını sık sık temizleyerek, yağın kalıcılığını azaltırsınız ve yağ lekelerini daha kolay bir şeklide temizlenmesini sağlarsınız.

İnatçı yağ lekelerini temizlerken dikkat etmeniz gerekenler

Mutfak dolaplarındaki yağları temizlerken dikkat etmeniz gereken şeyler; dolaplarınızı çizmeden, rengini soldurmadan ve dolabınızın çeşidine uygun temizleyiciler kullanarak temizliği yapmanızdır. Mutfak dolaplarının yüzeylerinin çizilmemesi için, kullanacağınız silme bezinin veya süngerinin yumuşak dokulu olmasına, deterjanların ise krem veya toz temizleyiciler olmamasına kesinlikle özen göstermelisiniz. Ayrıca, mutfak dolabınızda leke oluşmaması ve eğer ahşap bir dolapsa kabarmaması için kesinlikte temizledikten sonra nemli bırakmamalısınız. Kuruyan yağ lekelerini temizlerken yüzeylere kesinlikle aşırı bastırmamalısınız ve tahriş edici kimyasallar kullanmamalısınız.

Bulaşık deterjanı – Sirke karışımı kullanın

Bulaşık deterjanı ve sirkeden elde edeceğiniz karışım ile parlak mutfak dolapları nasıl temizlenir sorusuna yanıt almış olursunuz.

Geniş bir kap içinde bir miktar bulaşık deterjanı ile bir çay bardağı sirkeyi karıştırın. Kullanacağınız alana göre üzerine su ekleyin ve yeniden karıştırın. Hazırladığınız bu temizlik suyunu bir sünger ile alın ve kirlenmiş dolap kapaklarını ya da raflarını ovalayarak temizleyin. Temizlerken süngerin yumuşak kısmını kullanmaya özen gösterin.

Karbonat – Elma sirkesi karışımı ile kirleri atın

Uzun süre kullanılan evlerde mutfak dolapları eskimeye ve sararmaya başlar. Bu durumda ise sararan mutfak dolapları nasıl temizlenir sorusu oluşur.

Sararmış mutfak dolaplarını en iyi şekilde göstermek ve temizlemek için ılık su dolu bir kap içine bir fincan elma sirkesi ve 2 paket karbonat ekleyin. Bu karışımı güzelce karıştırın. Bulaşık süngeri kullandığınızda dairesel hareketler ile dolapları temizleyin. Ardından nemli bezle son dokunuşu verin. Karbonat ve elma sirkesi ile mutfak dolabı temizliğini kolayca yapabilirsiniz. Dolap kapağı, rafları ve yüzeylerini en iyi şekilde temizlemek için bu yöntemi deneyebilirsiniz.

Çok kirli mutfak dolapları nasıl temizlenir?

Mutfak dolaplarını temizlemek için: Küçük bir kovaya bulaşık deterjanı ve sirke dökün. Ardından yarısını biraz geçecek şekilde su koyun. Bu karışımı bezle ya da süngerle tüm dolaplara uygulayın. Islak bir bezi bol bol durulayarak tüm dolapların içini tekrar silin.

Lake dolaptan yağ lekesi nasıl çıkar?

Beyaz lake mutfak dolabı temizliği için yapacağımız en sağlıklı temizleme yöntemi iki yumuşak bez (tercihen mikro fiber) ve ılık su yardımıyla olmalıdır. Eğer lekeler nemli bir bezle çıkmayacak kadar inatçı ise o zaman cam silmek için kullandığımız spreylerden biraz temizleme suyuna ilave edebiliriz.

Beyaz lake dolap nasıl temizlenir?

Yazar Lorna Hordos, beyaz dolaplardaki sarı rengi çıkarmak için şu karışımı öneriyor: 1 fincan sirke, 2 fincan ılık su ve 1 yemek kaşığı karbonat. Bir de dolapları beyaz tutabilmek için ayda bir kez ılık su ve yağ çözücü ile silin.

Ev temizliğinde hayatınızı kolaylaştıracak 5 pratik bilgi

İşte size ev temizliğinde kullanabileceğiniz 5 püf noktası...

1. Camlar

Camlar, şüphesiz evin temiz görünmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri. Cam silerken kullandığınız temizlik maddesi ne olursa olsun, camı bir bezle siliyorsanız camın üzerinde bez lekelerini ve hatta tüy parçacıklarını görebilirsiniz. Bez yerine kullanacağınız bir gazete kağıdı parçası ile daha pürüzsüz bir cam görünümü elde edebilirsiniz.

2. Buzdolabı temizliği

Eğer buzdolabınızda yemek artıklarından ve çeşitli besinlerden oluşan rahatsız edici bir koku varsa, bir çay tabağı içerisine bir paket vanilya koyun ve bu tabağı dolabının üst raflarından birine yerleştirin. Vanilya yerine kahve telvesi de kullanabilirsiniz.

3. Kararan çelikler

Kararan çelik yüzeyler için (fırın yüzeyi, çaydanlık veya tencere gibi) ihtiyacınız olan temizlik maddesi sirke! Sıcak su ve sirke kullanarak bu yüzeyleri doğal bir şekilde temizleyebilir ve parlatabilirsiniz.

4. Etiketleri sökmek için

Eğer bazı yüzeylerde yapıştırdığınız etiketlerin izleri hâlâ duruyorsa bu etiketlerin üzerine yağ sürüp yumuşak bir bez yardımıyla yavaşça silin. Eğer bunu yaparken zorlanıyorsanız öncesinde etiketlere fön makinesi tutun ve daha sonra yağlama işlemine geçin.

5. Mis kokan dolaplar

Eğer kıyafetlerinizin ve nevresimlerinizin tertemiz kokmasını istiyorsanız bitmeye yakın katı el sabunlarınızı dolabınıza koyun. Eğer sıvı sabun kullanıyorsanız büyük bir katı sabunu küçük parçalara bölerek dolaplarınızda kullanabilirsiniz.