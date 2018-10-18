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Mutfağınızı maviye boyayın

Kış depresyonu, kış kiloları demektir. Depresyona girmeyin, mutfağınız ve yemek salonunuzdaki renkleri değiştirin, hem iştahınızı kontrol altında tutun hem de yemekten keyif alın.

18 Ekim 2018 Perşembe 13:20
Mutfağınızı maviye boyayın

Yeni bir güne uyandığınız. Dışarıda kış karanlığı hüküm sürüyor ya da sadece mutfağınız yeterince ışık almıyor. İyi ama; neden karanlıkta ve keyifsiz yiyip içiyorsunuz ki? Yemek, sadece karın doyurmak değil. Aileyi bir araya getirir. Ruhumuzu da, bedenimizi de doyurur.

Kış depresyonu, kış kiloları demektir. Depresyona girmeyin, mutfağınız ve yemek salonunuzdaki renkleri değiştirin, hem iştahınızı kontrol altında tutun hem de yemekten keyif alın.

Mutfak duvarlarınızı açık bir mavi tonunda boyayın. Veya mutfak takımınız mavi olsun. Böylece mutfakta geçirdiğiniz süreyi huzurlu kılmayı başarabilirsiniz. Beyazla belirli oranda mavi rengi karıştırarak, ara tonlar da elde edebilirsiniz. Bir duvarı beyaz, diğerini mavi de boyayabilirsiniz. Turkuvaz mavi, turkuvaz yeşil de seçenekleriniz arasında olsun..

Hızlı Yiyenlere Mavi Mutfak

Beyaz renk; ışığı yansıtır. Böylece mutfağınız, 4 mevsim boyunca içinize çok sinecek. İngiltere’ de Manchester Üniversitesi’nde, renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri konulu bir araştırmada, mavi ve beyaz renklerin, sakinlik veren bir etkisi olduğu görülmüştür.

Demek ki; bir adım daha ileri gidip, masa örtünüzü mavi-beyaz desenli renkte seçebilirsiniz… Tabaklarınızı beyaz renkte seçin. Beyaz ışığı yansıtır, dikkat çeker. Çiğnemeden hızla yutanlar ve iştah kontrolüne ihtiyaç duyan acele ve stresle masaya oturanlar için mavi tonlar, birebir..

Yeşilin de huzuru vardır

İş yerinden belki de evinizde mutfağınıza kadar taşıdığınız gerginliklerinizi, en azından salon/oturma odanızın huzur veren yeşiliyle aşabilirsiniz. Salonunuzu, canlı yeşilin tonlarına boyayın ki; ferah ve huzurlu bir ortam oluşsun. Böylece atıştırmalarınızla ilgili sakin ve sağlıklı kararlar alabilecek bir ruh haline sahip olabilirsiniz.

Kırmızı, turuncu ve sarı ise iştah açar. Restoran rengidir! Bunu aksesuar olarak bile, tercih etmeyin.

Atıştırma tabağı için en uygun renk yeşil tonlarıdır. Koyu yeşil tonlarında desenleri olan beyaz ya da tamamen yeşil bir tabak da uygun olabilir.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 13:20
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