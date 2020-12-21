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Ekonomi Mutasyona uğrayan virüs petrol fiyatlarını vurdu
Ekonomi

Mutasyona uğrayan virüs petrol fiyatlarını vurdu

Koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğraması petrol fiyatlarını da vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 16:25:00 -
Mutasyona uğrayan virüs petrol fiyatlarını vurdu

Koronavirüs mutasyonunun açıklanmasıyla 25'ten çok ülke Birleşik Krallık'tan uçuşları yasaklarken, yakın zamanda bu ülkeden gelen yolculara yeni testler uyguluyor ve karantina altında tutuyor. Virüsün mutasyona uğramasıyla birlikte artan kısıtlamalar ve seyahat yasaklarının etkisiyle, küresel emtia piyasalarında petrol fiyatları yüzde 5.0'ten çok düştü.

Gelişmelerle, Şubat teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.40 düşüşle 49.53 ile yeniden 50 doların altına gerilerken, aynı ay teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 5.44 düşüşle 46.58 dolara indi.

Avrupa'ının büyük petrol şirketlerinin yer aldığı enerji endeksi de yeni yasakların petrol talebini azaltacağı endişesiyle yüzde 4.0'e yakın gerildi.

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