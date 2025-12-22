  • İSTANBUL
Yerel Muş'un köyünde çocuklardan alkışlanacak hareket! Unutulmaya yüz tutan gelenek böyle canlanıyor!
Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyünde yaşayan çocuklar, modern dünyanın dijital oyunlarına inat geleneksel oyunlarımıza sahip çıkıyor. Köy meydanında bir araya gelen minikler, kuşaklardır devam eden eski oyunları büyük bir neşeyle oynayarak kültürel mirasımızı geleceğe taşıyor. Çocukların bu örnek davranışı, köy halkı tarafından da takdirle karşılanıyor.

Köyde bir araya gelen çocuklar ve gençler, geçmişten günümüze aktarılan oyunlarla hem eğleniyor hem de kültürel mirası gelecek nesillere taşıyor. Mahalle aralarında, park alanlarında ve okul bahçelerinde oynanan dokuz taş, yakan top, beşte çakma, stop ve kemer saklama gibi geleneksel oyunlar, çocukların sosyalleşmesine katkı sağlarken teknoloji bağımlılığından da uzak kalmalarına imkan tanıyor. Köyde yükselen neşeli sesler, eski günleri aratmayan görüntüler oluşturuyor.

Geleneksel oyunları severek oynadıklarını dile getiren Ahmet Mustafa Toktaş, "Biz burada beşte çakmaca, dokuz taş gibi geleneksel oyunlar oynuyoruz. Hafta sonları halı sahada futbol oynuyoruz. Bu oyunları abilerimizden ve babalarımızdan öğrendik. Küçük kardeşlerimiz daha çok evde telefonla vakit geçiriyor ama biz sokakta arkadaşlarımızla oynamayı tercih ediyoruz" dedi.

 

Oyunları büyüklerinden öğrendiklerini ve bu kültürü sürdürmek istediklerini ifade eden Hasan Menteş ise "Bu oyunlar sülalemizden bize kalan gelenekler. Sabah erken saatlerde köye gelip top oynuyoruz. Bu kültürü abilerimizden ve babalarımızdan öğrendik, bizden sonraki nesillere de aktarmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Geleneksel oyunları sevdiğini söyleyen çocuklardan Bilal Aktaş da, "Futbol, yakan top, stop ve beşte çakma oynuyoruz. Bu oyunları seviyoruz ve gelecek nesillere de öğretmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sokakta oyun oynayan çocuklardan Berat Aktaş, cuma günleri Japon kale ve futbol oynadıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızı çağırıp birlikte oynuyoruz. Oyunlardan sonra eve gidip yemek yiyoruz. Bu oyunları çok seviyoruz" diye konuştu.

Çocuklardan Mir Ali Tosun ise "Burada futbolun yanı sıra yakan top, beşte çakmaca, cırra cırra ve kemer saklama gibi oyunlar oynuyoruz. Bu oyunları bizden sonra gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Dağdibi köyünde yaşatılan geleneksel oyunlar, hem çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor hem de kültürel değerlerin korunmasına örnek oluyor.

