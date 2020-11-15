  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Musul'un DEAŞ'tan kurtarılan İyaziye nahiyesinde 650 ev kullanılamaz durumda
Aktüel

Musul'un DEAŞ'tan kurtarılan İyaziye nahiyesinde 650 ev kullanılamaz durumda

Yeniakit Publisher
2020-11-15 17:02:21 -
Musul'un DEAŞ'tan kurtarılan İyaziye nahiyesinde 650 ev kullanılamaz durumda

KERKÜK (AA) - Irak'ın Musul kentinde yaklaşık 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan İyaziye nahiyesinde 650 evin hala kullanılamaz durumda olduğu belirtildi.

Çatışmalar nedeniyle tahrip olan evlerin onarılmaması sığınmacı kamplarından evlerine dönen Türkmen göçmenlerin barınma sorununu da beraberinde getirdi.

İyaziye Nahiye Müdürü Neşet Sadık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki 650 evin kullanılamaz durumda olduğunu ve yüzlerce evin de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Nahiyeye dönen göçmenlerin neredeyse tamamının barınma sorunu yaşadığını aktaran Sadık, hükümetin bir an önce müdahale ederek insanlara barınma yeri temin etmesini istedi.

Sadık, evlerin onarımına en kısa zamanda başlanması ve ülkenin çeşitli bölgelerinde iç göçmen durumuna düşenlerin evlerine geri dönmelerinin teşvik edilmesini istedi.

Haziran 2014'te Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u ele geçiren DEAŞ, ardından Salahaddin ve Enbar'da da hiçbir askeri direnişle karşılaşmadan kontrolü sağlamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın kentleri ele geçirmesinin ardından evlerini terk ederek iç göçmen durumuna düşen çok sayıda Iraklı daha güvenli kentlere geçerek kamplara yerleşti.

Irak ordusu söz konusu bölgelerin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için operasyon başlatmış ve eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündemi altüst eden açıklama: 2021'de yeni bir felaket yolda
Dünya

Gündemi altüst eden açıklama: 2021'de yeni bir felaket yolda

Birleşmiş Milletler'in yetkili isimlerinden David Beasley, 2021 yılında insanlığı yeni bir felaketin beklediğini söyledi.
FETÖ'nün skandal dizisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı!
Medya

FETÖ'nün skandal dizisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı!

FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV’de yayınlanan ve kanal kapanana kadar yüksek reytinglerle oynayan ‘Küçük Gelin’ isimli dizinin senaryosun..
CHP'li İBB büyük vurgun yapmıştı... İflasa sürükleniyor
Gündem

CHP'li İBB büyük vurgun yapmıştı... İflasa sürükleniyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin iştiraki olan BELTUR'un İstanbul'daki 40 hastanede bulunan 70 adet kafe, restoran ve büfelerindek..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay