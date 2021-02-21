Müşterek konut nedir? Boşanmada aile konutuna ne olur?

Özellikle salgın sürecinde yaşanan ekonomik sorunların yanı sıra evli çiftlerin zorunlu karantina döneminde evde beraber geçirdikleri zamanın artması üzerine boşanma oranları da büyük artış gösterdi. Boşanma sürecinde yaşanan en büyük sorunların başında ise aile konutunun paylaşılması konusu gelmektedir.

Müşterek konut nedir?

Boşanmada en çok anlaşmazlık yaşanan konuların başında müşterek konut adı ile de bilinen aile konutu bulunmaktadır. Aile konutu, evliliklerin ardından çiftlerin barınmak amacıyla sürekli olarak kullanmış oldukları ve ortak ikamet ettikleri oturma yeri olarak bilinir.

Medeni Kanun’un 194. maddesi kapsamında müşterek konut ya da aile konutu tanımı yapılmakta. Söz konusu konutların evlilik birliği içerisinde yer alması şartı bulunur. Yazlık gibi sürekli olarak ikamet eden edilmeyen konutlar ortak kullanılsa dahi müşterek konut olarak kabul edilmemektedir.

Boşanmada aile konutuna ne olur?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 5. maddesi kapsamında müşterek konutun tahsisi konusunda korunan kişi öncelikli olarak kabul edilir. Hakimler; sosyo ekonomik duruma, hukuka ve hakkaniyete uygun olmasına bağlı olarak müşterek konutun kimde kalması gerektiğine karar vermektedir.

Günümüzde kadınların çalışmaması ve erkeklere oranla daha az gelire sahip olması nedeniyle müşterek konutun eşlerden birine tahsis dilekçesi yazılmamışsa bu durumda aile konutu genelde kadına tahsis edilir. Boşanmada aile konutunun paylaşımı için ise eşler eşit oranda hak sahibi olur. Dolayısıyla evlilik tarihi sonrasında edinilen tüm mallar ortak mal olarak kabul edilmektedir.