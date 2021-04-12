Mustafa Üstündağ gözaltına mı aldı? Mustafa Üstündağ kimdir, nerelidir?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum, bu akşam düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Yarışmanın ödül töreninin ardından çıkan kavga organizasyona gölge düşürdü. Sanatçı Mustafa Üstündağ’ın arkadaşlarının bir organizasyon görevlisini darbettiği öğrenildi. 6 etapta ve 155 kilometre üzerinden yapılan yarışmanın parkurunun zorlu olması nedeniyle bazı otomobiller takla attı, bazıları parkur dışına sürüklendi. Start alan 81 otomobilden 60'ı yarışı tamamlayabildi. Yarışmanın ardından düzenlenen törende kategorilerinde ilk üç dereceye giren otomobil sporcularına kupa ve plaket ödülleri verildi.

Yarışmanın özel klasmanında BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı birinciliği elde ederken, Castrol Ford Team Türkiye'den Ümit Can Özdemir – Batuhan Memişyazıcı ikinciliği ve Evofone Rally Team'den Uğur Soylu-Aras Dinçer'de üçüncülüğü kazanan ekipler oldu.

Mustafa Üstündağ kavgaya karıştı

Ödül törenine Kurtlar Vadisi dizisindeki ‘Muro’ karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da katıldığı öğrenildi. Yarışmada Üstündağ’ın bir yakınına haksızlık yapıldığı iddiası ile tartışma çıktığı, sözlü tartışmanın tekmeli tokatlı kavgaya dönüştüğü ifade edilirken onlarca kişinin karıştığı kavgada Üstündağ’ın arkadaşlarının organizasyon komitesinde görevli olan Atıl Atılgan'ı darbettikleri öğrenildi. Atılgan'ın ise özel bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Mustafa Üstündağ kimdir?

Mustafa Üstündağ 11 Şubat 1977'de Mersin'de doğdu. Mustafa Üstündağ 43 yaşında Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv’de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur’un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat’ı oynadı. Zeynep’in Sekiz Günü'nde Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı.

Kurtlar Vadisi Pusu adlı TV dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü. 2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynadı. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterini canlandırmıştır.