Mustafa Sarıgül’den Yunanistan’a bomba gönderme

YENİ AKİT ANKARA

Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın uluslararası antlaşmalara aykırı şekilde adaları silahlandırmasına Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül sert tepki göstererek Yunanistan'ın dengimiz olmadığını söyledi. Olayın arka planına dikkat çeken Sarıgül daha önce de Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmıştı.

"ABD'nin arkasına saklanıp tehdit ediyor"

Sınırlarımıza silah yığarak hava sahamızı ihlal eden Yunanistan'a karşı TDP Genel Başkanı Sarıgül katıldığı Erzurum programında yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Yunan Başbakanı ABD kongresinde konuşuyor. Kıbrıs’ın tamamını istiyor. Bu kötü komşuluk ve düşmanlık Türkiye Değişim Partisi olarak bizi rahatsız etti. Genel Sekreterimiz Sayın Teoman Mutlu’yla Atina’ya gittik ve Yunan Parlamentosunun önünde Türk bayrağı açarak Yunanistan Başbakanını uyardık. “ABD’nin oyununa gelmeyelim. Ege Denizi barış denizi olsun. Bütçelerimizi silaha değil çocuklarımıza harcayalım” dedik. Ne yazık ki Yunanistan, ABD’nin arkasına saklanıp bize meydan okumaya devam ediyor. Ben de buradan, “vatan sana canım feda” diyenlerin şehri Erzurum’dan, Yunanistan’a sesleniyorum: Yunanistan! Siz bizim dengimiz değilsiniz ki düşmanımız olasınız. Biz hapşırsak siz nezle olursunuz. Bizden uzak durun. gidin kumda oynayın."

Sarıgül'den bir tepki de ABD'ye: "F16'nı başına çal"

Yunanistan'a destek veren ABD'ye de seslenen Mustafa Sarıgül açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ey ABD! Egemenlik haklarımızı hiçe sayacaksan, al F16’nı başına çal! Kocatepe’de, Dumlupınar’da F16’mız mı vardı? Kıbrıs’a çıkarma yaparken F16’mız mı vardı"