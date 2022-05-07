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Siyaset Mustafa Sarıgül'den Abdüllatif Şener modeli
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den Abdüllatif Şener modeli

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yaptığı konuşma, Türk siyasetinin en büyük kaybedenlerinden biri olan CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'i hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 11:25:00 - 2022-05-07 11:31:44

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, genç seçmenden oy alabilmek adına yapılabilecek en büyük hatalardan birini yaptı; seçim kampanyasını TikTok’tan yürütmeye başladı.

Yayınladığı TikTok videolarıyla kendisini iyice gülünç duruma düşüren Sarıgül, özellikle motivasyon cümleleriyle tanınıyor.

Yine böyle bir video yayınlayan Sarıgül, “Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez” dedi. Ancak Sarıgül’ün bir sandalye üzerinde, iki elin parmak sayısını geçmeyecek kadar insana hitap etti.

Sarıgül’ün görüntüsü, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’i hatırlattı. Sarıgül seçim sürecinde birkaç kişiyi anca toplayıp, çıktığı masada konuşma yapmaya çalışmıştı.

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