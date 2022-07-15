Mustafa Sarıgül'den 15 Temmuz açıklaması

YENİ AKİT/ANKARA

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında milli iradenin üstünde bir güç tanımadıklarını belirterek FETÖ'nün kardeşlerimize saldırdığını vurguladı.

TDP Genel Başkanı Sarıgül'ün açıklaması şöyle:

"Altı yıl önce bugün Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kardeşliğimize, demokrasimize, meclisimize ve demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne saldırdı.

Türk milleti feraseti, basireti, dirayeti ve cesaretiyle kardeşliğimizi korudu, devleti ve demokrasiyi ayakta tuttu.

O gün, cumhuriyetin kurucu değerlerinin ne kadar önemli olduğunu ve o değerlerden vazgeçtiğimiz andan itibaren Türkiye’nin başının belaya nasıl girdiğini gördük, yaşadık. Onun için diyorum ki: Gelin, Cumhuriyet’in etrafında birleşelim. Cumhuriyetin etrafında birleşmek demek demokrat, laik, sosyal hukuk devletinin ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün etrafında birleşmek demektir.

MİLLİ İRADE ÜSTÜNDE BİR İRADE TANIMIYORUZ

"Bu darbe girişiminin arkasında olanlar ve bütün dünya bilmelidir ki; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni dönüştürmek ve değiştirmek isteyenlere asla geçit vermeyeceğiz.

Ülkeyi yönetenleri değiştirme hakkı yalnız ve yalnız bize aittir. Bu hak milletindir. Bunun yolu da sandıktan geçmektedir.

Hangi amaçla yapılırsa yapılsın, kime karşı yapılırsa yapılsın ve kim yaparsa yapsın darbenin karşısındayız.

Milli irade üstünde bir irade tanımıyoruz. Tanımayacağız.

Cumhuriyet tarihinin bu en karanlık ve en kanlı gecesinde şehit düşen vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."