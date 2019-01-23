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Mustafa Sarıgül Şişli'den bağımsız aday mı olacak?

Şişli'den belediye başkan adayı olarak gösterilmeyen Mustafa Sarıgül CHP'den istifa ettiğini son dakika olarak duyurdu. Mustafa Sarıgül yaptığı açıklamada, "Şişli’de yaşayan yurttaşlarıma emanet ediyorum.. Onların göstereceği yolda yürüyeceğim." Peki Mustafa Sarıgül Şişli'den belediye başkan adayı olacak mı? Mustafa Sarıgül Şişli'den bağımsız aday mı olacak?

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:06
Mustafa Sarıgül Şişli'den bağımsız aday mı olacak?

31 Mart yerel seçimlerinde Şişli Belediye Başkan adaylığı için CHP'den aday adaylığı başvurusunu yapan Mustafa Sarıgül bugün CHP'den istifa etti. Sarıgül Şişli Belediye Başkanlığı'na adaylığının sürdüğünü açıkladı. CHP'nin Şişli belediye başkan adayının Meltem Cumbul olacağı iddia edilmişti.

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu rahatlatmak adına, yıllarımı verdiğim CHP’den üzülerek istifa ediyorum. Bu kararımın başta Şişli’de yaşayan yurttaşlarım olmak üzere ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Akıllara bazı sorular gelebilir. Bazı olası sorulara cevap vererek bitirmek isterim. Diyebilirsiniz ki; Sarıgül siyaseti bırakıyor mu? Cevabım net; Hayır!

Yarından itibaren çizeceğim yol...

Şişli’ye vereceğim daha çok hizmetler var. Diyebilirsiniz ki; Sarıgül başka bir partiye mi geçiyor? Cevabım net; kendimi bugünden itibaren Şişli’de yaşayan yurttaşlarıma emanet ediyorum. Onların göstereceği yolda yürüyeceğim. Diyebilirsiniz ki; Sarıgül Şişlide Başkanlığa aday olacak mı? Cevabım net: Evet! Yarından itibaren çizeceğim yol haritamı Şişlililer ile birlikte belirleyeceğim. Gelişmeler hakkında sizlere sürekli bilgi aktaracağız."

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:06
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