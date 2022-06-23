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Siyaset Mustafa Sarıgül, Mahmut efendinin evine gitti
Siyaset

Mustafa Sarıgül, Mahmut efendinin evine gitti

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, vefat eden İsmailağa Cemaatinin lideri, büyük alim Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evine taziye ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 15:37:00 -
Mustafa Sarıgül, Mahmut efendinin evine gitti

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, vefat eden İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evine taziye ziyaretinde bulundu. Ustaosmanoğlu hakkında konuşan Sarıgül, "Örfümüzü, töremizi, geleneklerimizi koruyan, inançlarımızın saygıyla, sevgiyle iyi bir şekilde öğretilmesi için çaba gösteren bir büyüğümüzdü" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, öğle saatlerinde Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evini ziyaret etti. Sarıgül, ziyarette Ustaosmanoğlu'nun yakınlarına başsağlığı diledi. Çıkışta açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Başımız sağ olsun. İnançlarımız adına evlatlarımıza çok güzel öğretileri oldu. Bugün buranın bu kadar kalabalık olması, hoca efendinin ne kadar sevildiğini gösteriyor. Örfümüzü, töremizi, geleneklerimizi koruyan, inançlarımızın saygıyla, sevgiyle iyi bir şekilde öğretilmesi için çaba gösteren bir büyüğümüzdü. Mekanı cennet olsun" dedi

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Yorumlar

Ali

Sana orada oy gelmez koçum boşuna rol yapma

Zindik evi

Yaziklar olsun sarigul
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