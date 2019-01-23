Mustafa Sarıgül istifa etti

31 Mart yerel seçimlerinde Şişli Belediye Başkan adaylığı için CHP'den aday adaylığı başvurusunu yapan Mustafa Sarıgül bugün CHP'den istifa etti. Sarıgül Şişli Belediye Başkanlığı'na adaylığının sürdüğünü açıkladı.

Haber 3'ün haberine göre, Mustafa Sarıgül, kendi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu rahatlatmak adına, yıllarımı verdiğim CHP’den üzülerek istifa ediyorum.

Bu kararımın başta Şişli’de yaşayan yurttaşlarım olmak üzere ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Akıllara bazı sorular gelebilir. Bazı olası sorulara cevap vererek bitirmek isterim. Diyebilirsiniz ki; Sarıgül siyaseti bırakıyor mu? Cevabım net; Hayır!

Şişli’ye vereceğim daha çok hizmetler var. Diyebilirsiniz ki; Sarıgül başka bir partiye mi geçiyor?

Cevabım net; kendimi bugünden itibaren Şişli’de yaşayan yurttaşlarıma emanet ediyorum.. Onların göstereceği yolda yürüyeceğim.

Diyebilirsiniz ki; Sarıgül Şişlide Başkanlığa aday olacak mı? Cevabım net: Evet!

Yarından itibaren çizeceğim yol haritamı Şişlililer ile birlikte belirleyeceğim.

Gelişmeler hakkında sizlere sürekli bilgi aktaracağız."