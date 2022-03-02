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Kültür - Sanat Mustafa Polat’tan güçlü eserler
Kültür - Sanat

Mustafa Polat’tan güçlü eserler

İstanbul Gaziosmanpaşa Eski Müftüsü Mustafa Polat’ın üç anlamlı eseri Güçlü İman Ehl-i Sünnet Ve’l Cemaat, Mutlu Aile ve Örnek Hoca (Örnek İlim Adamı) Olgun Cemaat isimli eserler okuyucuların beğenisine sunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 10:03:00 -
Mustafa Polat’tan güçlü eserler

LEVENT SONAT

Yazarın, Olgun Cemaat kitabının önsözünde ise, “Dün olduğu gibi bugün de iman-küfür mücadelesi her alanda, her konuda, dünya çapında devam etmektedir. Bu mücadeleye eli dizi tutan her Müslümanın maddi ve manevi gücüyle takatı nisbetinde destek olması farz-ı ayındır. Müslüman, çalışarak, okuyarak ve sebeplere başvurarak maddeten ve manen güçlü olmalıdır.

Müslüman, elde ettiği maddi ve manevi gücünü Allah Teâlâ’nın rızasını kazanmak gayesiyle İslam’ı tebliği ederek insanları iki cihanda mutlu etmek için harcamalıdır.

Şayet Allah Teala ve ahiret unutularak, vasıta ve gaye haline gelirse tam manasıyla bir facia olur.

İletişim ve Bilgi İçin: 0212 528 50 76

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