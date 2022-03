Mustafa Polat’tan güçlü eserler

LEVENT SONAT

Yazarın, Olgun Cemaat kitabının önsözünde ise, “Dün olduğu gibi bugün de iman-küfür mücadelesi her alanda, her konuda, dünya çapında devam etmektedir. Bu mücadeleye eli dizi tutan her Müslümanın maddi ve manevi gücüyle takatı nisbetinde destek olması farz-ı ayındır. Müslüman, çalışarak, okuyarak ve sebeplere başvurarak maddeten ve manen güçlü olmalıdır.

Müslüman, elde ettiği maddi ve manevi gücünü Allah Teâlâ’nın rızasını kazanmak gayesiyle İslam’ı tebliği ederek insanları iki cihanda mutlu etmek için harcamalıdır.

Şayet Allah Teala ve ahiret unutularak, vasıta ve gaye haline gelirse tam manasıyla bir facia olur.

