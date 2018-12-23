Mustafa Özkafa kimdirnerelidir?

Mustafa Özkafa Saadet Partisi Konya Büyükşehir Belediye başkan adayıolmasından sonra Mustafa Özkafa’nın kim olduğu araştırılıyor. Mustafa Özkafa 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Saadet Partisi Konya’dan 1'nci sıradan millet vekili adayı olmuştu. Ancak seçimlerde kazanamadı. İşte SP Konya Belediye başan adayı olan Mustafa Özkafa’nın hayatı…

Mustafa Özkafa kimdir?

1959 yılında Konya’da doğan Mustafa Özkafa, ilkokulu Konya'da tamamladıktan sonra, Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik ve serbest mühendislik yaptıktan sonra Refah Partisi Selçuklu İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Özkafa, 1989 yılında Karatay Belediye Başkanlığı'na seçildi ve iki dönem belediye başkanlığının ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Mustafa Özkafa, evli ve beş çocuk babasıdır.