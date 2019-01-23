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Mustafa Nuri Nuhoğlu neden istifa etti?

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Mustafa Nuri Nuhoğlu MHP'den istifa etti. Nuhoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde aday gösterilmemişti. Peki Mustafa Nuri Nuhoğlu neden istifa etti?

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:03
Mustafa Nuri Nuhoğlu neden istifa etti?

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Mustafa Nuri Nuhoğlu MHP'den istifa etti. Nuhoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde aday gösterilmemişti. Peki Mustafa Nuri Nuhoğlu neden istifa etti?

MHP Sumbas belediye başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu noter vasıtasıyla istifalarını MHP genel merkezine yolladılar.

Mustafa Nuri Nuhoğlu neden istifa etti?

Başkan Nuhoğlu, bundan sonra görevlerine bağımsız devam edeceklerini söyledi. Sumbas Belediyes Başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu, "Gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa ediyorum, görevime bağımsız olarak devam etmeyi düşünüyorum. MHP’den istifa kararımı destekleyen Belediye Meclis üyeleri, Kamil Zorlu, Erdal Göçer ve Murtaza Sertten’e vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Mustafa Nuri Nuhoğlu kimdir?

1954 Osmaniye ili Sumbas İlçesi Karaömerli mahallesinde doğdu. İlkokulu Karaömerli İlkokulunda Ortaokul ve Lise’yi de Kadirli’ de okudu. 1980 yılında Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsünden mezun oldu. 01.05.1981 Urfa Suruç' ta göreve başladı. 1985' den sonra Adana'da Öğretmenlik ve Müdür yardımcılığı yaptı. 7 Haziran 1992 ara seçiminde Sumbas Belediye Başkanlığı' na aday oldu ve kazandı. 1994 tarihinde normal seçime girdi ve tekrar belediye başkanı seçildi. 1999 Mart seçimlerine kadar yedi yıl belediye başkanlığı yaptı. 1999 Mart ayında yapılan belediye başkanlığı seçimini kaybetti. 

2000 yılında öğretmenliğe geri döndüm çeşitli okullarda görev yaptıktan sonra Kızılömerli İlköğretim Okulu'nda Müdürlük yapmakta iken, 2007 yılında emekli oldu. 29 Mart 2009 tekrar aday oldu. Sumbas Belediye Başkanlığı'na seçildi.  Evli ve 2 çocuk babası.

 

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:03
  1. Kahramanmaraş
  2. Adana
  3. Osmaniye
  4. Mustafa Nuri Nuhoğlu neden istifa etti?

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