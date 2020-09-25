‘Mustafa Kemal’ kitabını 2 bin 500 TL’ye satmıştı… "Tokatçı Özdil" yine Kemalistlerin parasına göz dikti

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Mustafa Kemal’in ideallerini savunduğunu iddia ederek yalnızca yaşantısını taklit eden, duygu sömürüsü yaparak Kemalistlerin milyonlarını cebe indiren ve internetten bulduğu bilgilerle hiçbir kaynak göstermeden edebi ve tarihi açıdan hiçbir değeri olmayan kitaplar yazan “Bidon Kafa” Yılmaz Özdil, kaçak villasının bir bölümü yıkılınca zarar etti, “paraya sıkıştı.” Kemalistleri “tokatlama” konusunda adeta tarih yazan Özdil, para için yeni kitabını hızlıca tamamlayarak baskıya hazırladı.

Daha önce “Mustafa Kemal” isimli kitabını fahiş fiyata satarak milyonlar kazanan Özdil, yine duygu sömürüsü yaparak yeni kitabını tanıttı.

Twiiter hesabından bir paylaşım yapan Özdil, “Çocukluğumdan beri en mutlu olduğum yerlerden biri, matbaalardır...” diyerek yeni kitabının 12 yıl üzerinde çalıştığını iddia etti. Özdil, kitabın baskıya girdiğini söyledi.

Özdil’in paylaşımı şu şekilde:

Dikkat çeken cevaplar

Özdil’in paylaşımının altına Twitter kullanıcıları tarafından ilgi gören cevaplar yazıldı. Özdil için, “Milyonları kazansam ben de matbaaları severdim” diyen vatandaşlar, paylaşımlarıyla güldürdü. İşte onlardan birkaçı…