  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ‘Mustafa Kemal’ kitabını 2 bin 500 TL’ye satmıştı… "Tokatçı Özdil" yine Kemalistlerin parasına göz dikti
Gündem

‘Mustafa Kemal’ kitabını 2 bin 500 TL’ye satmıştı… "Tokatçı Özdil" yine Kemalistlerin parasına göz dikti

Kemalistler üzerinden para kazanmanın “kitabını yazan” Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal isimli kitabını duygu sömürüsü yaparak fahiş fiyata satmıştı. Özdil, milyonlar cebe indirmek için yazdığı yeni kitabını tanıttı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 17:26:00 -

 yeniakit.com.tr 

Mustafa Kemal’in ideallerini savunduğunu iddia ederek yalnızca yaşantısını taklit eden, duygu sömürüsü yaparak Kemalistlerin milyonlarını cebe indiren ve internetten bulduğu bilgilerle hiçbir kaynak göstermeden edebi ve tarihi açıdan hiçbir değeri olmayan kitaplar yazan “Bidon Kafa” Yılmaz Özdil, kaçak villasının bir bölümü yıkılınca zarar etti, “paraya sıkıştı.” Kemalistleri “tokatlama” konusunda adeta tarih yazan Özdil, para için yeni kitabını hızlıca tamamlayarak baskıya hazırladı.

Daha önce “Mustafa Kemal” isimli kitabını fahiş fiyata satarak milyonlar kazanan Özdil, yine duygu sömürüsü yaparak yeni kitabını tanıttı.

Twiiter hesabından bir paylaşım yapan Özdil, “Çocukluğumdan beri en mutlu olduğum yerlerden biri, matbaalardır...” diyerek yeni kitabının 12 yıl üzerinde çalıştığını iddia etti. Özdil, kitabın baskıya girdiğini söyledi.

Özdil’in paylaşımı şu şekilde:

 

Dikkat çeken cevaplar

Özdil’in paylaşımının altına Twitter kullanıcıları tarafından ilgi gören cevaplar yazıldı. Özdil için, “Milyonları kazansam ben de matbaaları severdim” diyen vatandaşlar, paylaşımlarıyla güldürdü. İşte onlardan birkaçı…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın yükselişe geçti! Uzmanlar uyarıyı böyle yaptı
Ekonomi

Altın yükselişe geçti! Uzmanlar uyarıyı böyle yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz artırımı sonrası gevşeyerek 455 TL’ye gerileyen altın yükselişe geçti. Büyüme trendine giren altın i..
'Yunanistan ile savaş çıkarsa ne yapacağız?' Çok net cevap
İSLAM

'Yunanistan ile savaş çıkarsa ne yapacağız?' Çok net cevap

Prof. Dr. Esad Coşan Hoca yıllar önce Kardak meselesinde Yunanistan ile ilgili yaptığı açıklamada harp çıkarsa "Bir gül bahçesine girercesin..
Film gibi dolandırıcılık! Polis her yerde onu ararken yarışmaya katılmış
Gündem

Film gibi dolandırıcılık! Polis her yerde onu ararken yarışmaya katılmış

Dolandırıcılıktan tutuklandıktan sonra 2011’de cezaevinden firar edip sahte kimlikle kayıplara karışan ve hakkında 52 yıl hapis cezası olan ..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı