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Gündem Mustafa Karataş 'Müftü caizdir dedi' sözlerine ısrarla karşı çıktı: Haramdır
Gündem

Mustafa Karataş 'Müftü caizdir dedi' sözlerine ısrarla karşı çıktı: Haramdır

Kanal 7'de ekranlara gelen Muhabbet Kapısı programında vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Mustafa Karataş, kendisine yöneltilen "Erkek olarak doğdum fakat kadın hormonlarım daha ağır basıyor. Müftü caizdir dedi. Ne yapmam lazım?" sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 16:26:00 -
Mustafa Karataş 'Müftü caizdir dedi' sözlerine ısrarla karşı çıktı: Haramdır

Kanal 7 ekranlarında yer alan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın sunumuyla Muhabbet Kapısı'nda sorulan bazı sorular sosyal medyada da öne çıkıyor. Karataş'a son olarak bağlanan ismini vermek istemeyen bir seyirci "Erkek olarak doğdum fakat kadın hormonlarım daha ağır basıyor" diyerek bir soru sordu. İşte o soru ve Karataş'ın yanıtı...

Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın sunumuyla gerçekleşen Muhabbet Kapısı programına pek çok soru geliyor. Prof. Dr. Mustafa Karataş kendisine sorulan her soruya yanıt vermeye çalışıyor.

Muhabbet Kapısı’na bağlanan bir seyirci son olarak cinsiyet değiştirmeye yönelik bir soruyla dikkat çekti. İsmini vermek istemeyen seyirci sorusunda "Ben doğuştan erkeğim ama kadın hormonların yüzde 90 ağır basıyor, erkeklikle bir alakam yok. Doktora gittim, doktor ameliyat dedi, ailem karşı çıktı. Müftü caizdir dedi. Ne yapmam lazım?" dedi.

36 yaşında olduğunu ve hiç evlenmediğini söyleyen kişiye Mustafa Karataş ise şu yanıtı verdi:

 

"Haramdır"

"Resul efendimiz zamanında çok önceki dönemlerde bu varmış, hünsâ-i müşkile... Kadın desen kadın gibi değil erkek gibi uzuvları, erkek desen ruh hali kadın gibi... Bunlara nasıl davranmışlar? Bunlara saflarda bile Hz. Ömer'in de uygulamaları var, erkeklerin arasına fazla girmemişler. Arada bir safta durması söylenmiş. Hz. Ömer zamanında böyle biri kadınlarla duruyor, Hz. Ömer bunu yasaklamış... Yaratılışı bozmak acısından erkeğin kadın olması kadının erkek olması haramdır. Şu anlamda erkekliği beğenmedim kadınlık prim yapıyor kadın olmak istiyorum bu haramdır.

Bir doktorla olmaz bir heyet bakıyor ve kadın olmasına karar veriyorsa öyle... Ama burada esas olan sabretmektir. Benim okumalarımdan çıkardığım cinsiyet değiştirmek yok! Müşkildir organları yoktur, orada bir tık müdahale yapılabilir ama kadın gibi davranmak istiyorum hali olmaz."

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