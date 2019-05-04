Mustafa Kaplan: “Üzgün ve kırgınım”

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi.

Üzgün ve kırgın olduğunu dile getiren Mustafa Kaplan, “Beşiktaş maçı sonrası konuştum olay farklı yerlere çekildi o yüzden fazla konuşmak istemiyorum. İlk yarı oyun olarak vasattık ama ikinci yarı çok iyi bir Ankaragücü vardı sahada. İki kenar bekimizin olmayışı bizi etkiledi ama Cebrail’e teşekkür ediyorum. Çok iyi bir maç çıkarttı. Onun gibi bir oyuncu kazandırdık Ankaragücü’ne. İkinci yarı çok iyi bir maç oynadık çift santrafora döndük. Hamlelerimiz yerindeydi. Golleri bulduk öne geçtik belki üçüncüyü de bulabilirdik. Sonrasında hiç olmayacak pozisyonda VAR’a gidilerek penaltı verildi ve maç 2-2 bitti. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben oyuncu grubumla gurur duyuyorum. İstekleri arzuları maçı kazanma istekleri son derece mükemmeldi. Kazanmış olsaydık 39 puana çıksaydık ligi bitirecektik. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.