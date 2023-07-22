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Aktüel Mustafa Eren Hoca’yı rahmetle anıyoruz
Aktüel

Mustafa Eren Hoca’yı rahmetle anıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-07-22 09:57:00 -
Mustafa Eren Hoca’yı rahmetle anıyoruz

Nakşi tarikatinin tanınmış alimlerinden Hacı Mustafa Eren Efendi, Hakk’a irtihalinin 32. sene-i devriyesinde rahmetle yad ediliyor.

HABER MERKEZİ

Sivaslı İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri’nin halifelerinden olan Mustafa Eren Efendi, âlimliğinin yanı sıra Osmanlı mimarisinin sembol şahsiyeti Mimar Sinan’ın tarzını Karadeniz’de devam ettiren kişi olarak biliniyor. 1991 yılında Rahmet-i Rahman’a kavuşan Eren Hoca, mimari taslağını kendi çizdiği Yeşil Camii önünde medfûndur.

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