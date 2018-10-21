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Mustafa Doğan'dan Fenerbahçe sözleri: Rizespor kazandığında bir anda düşme potasına giriyorsun

Spor yorumcusu Mustafa Doğan, 0-0 sona eren Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe maçını yayıncı kuruluşta değerlendirdi.

21 Ekim 2018 Pazar 02:18
Mustafa Doğan'dan Fenerbahçe sözleri: Rizespor kazandığında bir anda düşme potasına giriyorsun

Süper Lig 9. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın ardından beIN Sport yorumcusu Mustafa Doğan müsabakayı değerlendirdi.

"AYEW'İN EN KÖTÜ MAÇI"

Ayew, Fenerbahçe'ye geldiğinden beri en kötü oyununu oynadı. Hücum anlamında Fenerbahçe bu kadar zayıf ve eksik kalmamalı. Cocu kaybetmemeyi ön plana çıkarıyor ama liderin epey gerisindesin. Bugün Rizespor kazandığında bir anda düşme potasına giriyorsun. Fenerbahçe bu olmamalı.

Eldeki malzeme iyi olmayabilir ama bundan iyi bir emek yapabilirsin. Genel anlamda Sivasspor da hayal kırıklığına neden oldu. Geçen sezon iç sahada daha dirençli ve kaliteli bir takımdı. Ancak bugün Fenerbahçe maçında bu direnci ve kaliteyi göremedik. İki takım da vasatı aşamadı. Fenerbahçe belli anlarda pozisyonlar ortaya koydu ama değerlendiremedi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 02:18
  1. Mustafa Doğan
  2. Fenerbahçe
  3. Demir Grup Sivasspor
  4. Sivasspor
  5. Rizespor

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