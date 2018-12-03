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Mustafa Denizli'den kural hatası yorumu!

2-2 berabere biten Fenerbahçe maçı sonrası Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli, açıklamalarda bulundu. Kural hatası yorumlarına da değinen Denizli, "Kurallar tekrarlanmayı gerektiriyorsa, çıkar oynarız" dedi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 23:57
Mustafa Denizli'den kural hatası yorumu!

Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin gollerini 44'te Roman Neustadter ve 45+3. dakikada Özgür Çek kendi kalesine atarken, Kasımpaşa'nın gollerini 22 ve 54'te Mbaye Diagne kaydetti.

"Hakemlere güvenimiz tam"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli maç sonunda şu ifadeleri kullandı. "Penaltıdan sonraki golün verilmemesi hakem kuralıyla ilgili hadise. Hocaya sordum içeride önümde olan bir pozisyonu, sanki faul değil gibi. Faul deyince sarılıp teşekkür ettik, olabilir. Çalınan düdükler hakemlerle ilgili düşüncemizi değiştirmez, güvenimiz tam. Puan kaybetsek de güvenimiz tam.

ar oynarız"

Kurallar tekrarlanmayı gerektiriyorsa, tabii ki çıkar oynarız. Tam emin değilim, kaleciden dönen toptan sonra kazandığın golde vuruştan evvel ihlal varsa, kural bu dediler. Ben hakem değilim ama."

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 23:57
  1. Fenerbahçe
  2. Kasımpaşa
  3. Mustafa Denizli
  4. Ülker Stadı

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