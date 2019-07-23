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Mustafa Denizli yönetimindeki Traktör başarıya odaklandı

- Traktör Teknik Direktörü Mustafa Denizli:- "Taraftarların beklentisi lig şampiyonluğu, daha önce yaşamadıkları duyguyu yaşamak istiyorlar"- "Futbol sabır oyunudur başlamak kolay ama bitirmek çok daha önemlidir"- "Şu anda Traktör önemli bir değişim içinde, inanılmaz desteği olan taraftar kitlesi var, bu yüzden sorumluluklarınız daha da artıyor. Bizim birinci derecede sorumluluğumuz iyi futbol ortaya koyarak beklentileri karşılamak olacaktır"- "Aramıza katılacak yeni arkadaşlar olacak. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman 50-60 bin taraftara oynayan takım mutlaka taraftarıyla coşacaktır"

23 Temmuz 2019 Salı 11:20
Mustafa Denizli yönetimindeki Traktör başarıya odaklandı


ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör'ün teknik direktörü Mustafa Denizli, "Taraftarların beklentisi lig şampiyonluğu, daha önce yaşamadıkları duyguyu yaşamak istiyorlar." dedi.

Traktör ile sezon öncesi kamp için Erzurum'a gelen Denizli, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımını yeni sezona hazırlıyor.

Denizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp programının planlandığı gibi geçtiğini söyledi.

Tesislerin takımları ağırlamak için yeterli olduğunu ifade eden Denizli, "Erzurum önceden de bildiğimiz geldiğimiz yer. Buraya hem Süper Lig hem de 1. Lig'den takımlar geliyor ve herkese yetecek kadar saha ve konaklama imkanı var. Otelde teorik ve pratik çalışmalar yapıyoruz ve buradan çok memnunuz." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, kulüpteki beklentilerin yüksek olduğuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız antrenman ve hazırlık maçlarıyla önümüzdeki günlerde başlayacak lige hazırlanıyoruz. Buradan beklentileri yüksek olan bir şehre gideceğiz ve inşallah beklentileri karşılarız çünkü taraftarlar yaşanmamış bir şey bekliyor. Dünyanın herhangi bir liginde de olsa taraftarlar yaşamadıkları bir olayı yaşamak ister. Bu yüzden taraftarların beklentisi lig şampiyonluğu, daha önce yaşamadıkları duyguyu yaşamak istiyorlar."


- "Traktör önemli bir değişim içinde"


Traktör takımının taraftar sayısı bakımından dünyanın sayılı kulüplerinden biri olduğunu vurgulayan Denizli, tablonun böyle olması nedeniyle sorumluluklarının daha çok olduğunu kaydetti.

Mustafa Denizli, "Şu anda Traktör önemli bir değişim içinde, inanılmaz desteği olan bir taraftar kitlesi var, bu yüzden sorumluluklarınız daha da artıyor. Bizim birinci derecede sorumluluğumuz iyi futbol ortaya koyarak beklentileri karşılamak olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İran'a gittiğinde binlerce taraftarın kendisini beklediğini anlatan Denizli, şöyle devam etti:

"Türkiye'de birçok takıma gelen taraftarlardan daha fazlası havaalanında beni karşılamaya geldi. Yaklaşık 10 bin civarında taraftar ama onlarla buluşmamı güvenlik güçleri sağlayamadı. 'Emniyeti sağlamakta zorlanırız' dediler. Kısa sürede yapılan organizasyonla onlarla stadyumda buluştuk."


- "Ligi iyi şekilde bitirmeyi amaçlıyoruz"


Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Denizli, şu ifadeleri kullandı:

"Aramıza katılacak yeni arkadaşlar olacak. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman 50-60 bin taraftara oynayan takım mutlaka taraftarıyla coşacaktır. Kulüp bazında dünyanın en çok taraftarı olan takımlarından biriyiz dolayısıyla beklentileri inanılmaz. Bu beklenti size zaman zaman destek olur bazen de baskı altında tutar. Futbol sabır oyunudur başlamak kolay ama bitirmek çok daha önemlidir. Biz en iyi başlangıcı yaparak ligi iyi şekilde bitirmeyi amaçlıyoruz."

Mustafa Denizli, kadronun düşündüğüne yakın olduğunu anlatarak, gelecek yabancı oyuncularla eksiklikleri gidereceklerini sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:20
  1. Futbol
  2. İran Pers Körfez Pro Ligi
  3. Mustafa Denizli
  4. traktör

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