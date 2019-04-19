Mustafa Denizli: "Son dakikada iki puan kaybettik"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Bursaspor mücadelesinin 2 puan kaybettikleri bir maç olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını aktaran Denizli, "Her geçen hafta rakiplerimiz ligde kalma mücadelesi veriyor ya da üst sıra mücadelesi veriyor. Bunlar maçları zorlaştırıyor. Oyuna düşündüğümüz gibi başlayamadık. İlerleyen dakikalarda dengeli oynamaya başladık. 1-0’dan sonra 2-0 yapabilecek pozisyonlarımız vardı. Bursaspor pozisyonlarını da göz ardı etmemek lazım. Penaltıya gelince hoca öyle değerlendirdi. Kendisi pozisyona çok yakındı. Son dakikada iki puan kaybettik diyebileceğimiz bir maç oldu. İki tarafın da gole çevireceği pozisyonlar vardı. Adil bir sonuç çıktı diyebilirim. Bursaspor da mücadele kapasitesi yüksek ekiplerden bir tanesi" şeklinde konuştu.

"Ramazan’ın durumu MR’dan sonra belli olacak”

Mücadelenin henüz başında sakatlanarak yerini kaleci Scuffet’e bırakan Ramazan Köse’nin durumu ile ilgili bilgi veren Denizli, “Düştüğü anda tek ayak üzerine düştü. Bileğinin burkulduğunu hissettim. Ramazan çok iri yapılı fizikli bir kaleci. Zeminin yumuşak olması onu kurtarmış olabilir. O acıyla oyuna devam etmesi olmazdı. Yarın MR’dan sonra net bir şey söyleriz. Uzun süreli olmayacak bir sakatlık gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.