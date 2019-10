Mustafa Cengiz: VAR'a giden hakemin sicili mi bozuluyor!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçmiş yıllarda oldukları gibi bu sezon da şampiyon olacaklarını ifade ederek, "4 hafta üst üste değil, biz 14 yıl şampiyon olamayan bir kuşaktan geliyoruz. Hiçbir zaman bir günde kral olmadık, bir günde Galatasaray tahttan inmez. Düşmanı yenemeyenler birbirini yer. Özellikle camianın bugünlerde birbirine sahip çıkması, kenetlenmesi şart. Ben herkesin vazifesini yapmasını bekliyorum, özelikle herkes vazifesini yapacak. Herkes vazifesini yaptığında saatin dişlileri gibi çarklar çalışacak ve geçmiş yıllarda olduğumuz gibi biz şampiyonluğa ulaşacağız. Ben herkesten bunu diliyorum, morallerini bozmamalarını diliyorum, Camiamızın kenetlenmesini diliyorum. Kaybedilmiş hiçbir şey yok" dedi.



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş'un annesi Raife Erdoğmuş'un cenaze töreni sonrası basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dün Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamalar hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, "Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele az önce dediğim gibi kendi görevini yapması. Konsantrasyonunu bozmaması. Taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların, yönetimin de görevini yapması. Biz tabii ki hiçbir zaman sahada Galatasaray yönetimi ve kültürü olarak 'Neden şu kişi ilk 11'de, neden şu kişi 90 dakika oynuyor, neden şu kişi oyuna geç alındı?' bir yanlışın, bir müdahalenin içine girmeyiz. Galatasaray kültüründe asla müdahale yoktur. Tüm çarklar görevini yapar ve sonunda zafere ulaşır" şeklinde konuştu.



Türkiye'de herkesin hakemlerden şikayetçi olduğunu belirten Cengiz, "Türkiye'de bütün takımlar hakemlerden şikayetçi. Fakat çok garip bir oluşum oldu. 2 yıldır maalesef VAR'da sorun var. Çok enteresan bir şekilde özellikle bu sezon için nerede nasıl bir moda çıktıysa VAR'a gitmemek puan kaybı. VAR'a giden hakemin sanki sicili bozuluyor gibi algı yaratıldı. Özellikle örnek verdiler İngiltere liginde 2 saniye gitti ve hakemler korkmaya başladı. Hem VAR hakemleri hem orta hakemler. Biz VAR hakemliğini Türkiye'de layıkıyla, doğru şekilde yapıldığına inanmıyoruz. Bunu Galatasaray açısından söylemiyorum sadece. Türk futbolunun marka değeri açısından söylüyorum. VAR'a gitmiyor, özellikle gitmiyor. Yani ben her şeyi bilirim, kadir-i mutlak gibi bu olmadı. VAR hakemliği ciddi olarak sorgulanmalı. Nasıl ki siz bazı hakemleri askıya alıyorsunuz, ki bizimle alakası yok. Bülent Yıldırım, Serkan Çınar ve son olarak Suat Aslanboğa'nın bir saniyede görülmemiş şekilde sözleşmeleri askıya alındı. "MHK Başkanı Sayın Oğuz Sarvan" bu VAR hakeminin sözleşmesini askıya alacak mı? Bunu soruyorum. Sayın Oğuz Sarvan gereğini yapsın" diye konuştu.



Dün oynanan Gençlerbirlİği mücadelesinde kendi taraftarlarının yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Mustafa Cengiz, "Ben Ankara'da büyüdüm. Bir anlamda Ankaralı sayılırım. Ankara'da dün taraftarımız rezalet yaşadı. Stat kapıları çok geç açıldı. 7 turnikeden sadece 2 tanesi açıldı. 7 turnikeye açtırana kadar maçın ilk yarısı bitti. Bütün yöneticilerimiz bununla uğraştı. Böyle bir rezalet olmaz. Neredeyse bizim taraftarımıza Çin işkencesi yapıldı. İlgililere gerekli müracaatımızı yaptık, neticesini merak ediyoruz. Ankara gibi başkentte disiplin olması gereken yerde taraftarımıza karşı estirilen bu terörün temelini, nedenini merak ediyorum. Buradan Türkiye Futbol Federasyonu'na sesleniyorum. Futbolun marka değerini konuşuyorlar, Türkiye Futbol Federasyonu acaba marka değerini artırmak için insanların aileleriyle, çoluk çocuklarıyla maça gelip gitmeleri için ne yapıyor? Stada gelirken, stattan ayrılırken, maç seyrederken ne gibi kolaylıklar sağlanıyor, Futbol Federasyonu bunu seyrediyor mu? Aynı Futbol Federasyonu devletimizin yaptığı o güzel statların sahalarını kontrol ediyor mu acaba? Zemin ne durumda diye merak edip bir gün gelip inceliyor mu acaba? Futbol Federasyonu Avrupa Kupaları'nda mücadele eden gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerek UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden hangi takımı arayıp da ülke puanının düşmemesi, marka değerinin yükselmesi için elinden geleni yapıp yardımcı olmayı teklif etmiş, sorununuz var mı diye müracaat etmiş? Ben bunları soruyorum, Futbol Federasyonu ne iş yapıyor maç seyretmekten başka. Tekrardan tüm camiamızın yenilgilerde hem teknik direktörümüze, hem teknik heyete, hem futbolcularımıza sahip çıkmasını diliyorum. İnşallah her yıl olduğu gibi bu yıl çok daha zorlu olmasına rağmen ipi sonunda göğüsleyip şampiyon olacağımıza inandığımı tekrar belirtmek istiyorum" açıklamasında bulundu.