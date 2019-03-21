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Mustafa Cengiz: "Genel kuruldan sonra hocamızla imza töreni yapacağız"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim ile sözleşme konusunda anlaştıklarını ve genel kurul sonrası imza töreni yapacaklarını söyledi.

21 Mart 2019 Perşembe 23:29
Mustafa Cengiz: "Genel kuruldan sonra hocamızla imza töreni yapacağız"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim ile sözleşme konusunda anlaştıklarını ve genel kurul sonrası imza töreni yapacaklarını söyledi.


Sarı-kırmızılı takımın başkanı Başkanı Mustafa Cengiz, TRT SPOR’da yayınlanan Gündem Futbol programında açıklamalarda bulundu.


Sezon sonu şampiyon olacaklarını söyleyen Cengiz, Fatih Terim ile de anlaştıklarını söyledi. Mustafa Cengiz, "Gönüllerimiz birlikte. Hocamızla devre arasında imza töreni yapmak istedik, fırsat bulamadık. Şimdi yapalım desek bunu genel kurulda oy almak için yapıyoruz değerlendirirler diye yapmadık. Genel kuruldan sonra hocamızla bir imza töreni gerçekleştireceğiz" dedi.



"Diagne hocamızın istediği bir oyuncuydu"


Başkan Cengiz, Mbaye Diagne transferiyle ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Özellikle hocamızın istediği bir oyuncuydu. Teknik heyet ne derse, yapmaya çalışırız. Diagne transferi bizi zorladı ama doğru bir tercih. Biz hale UEFA’da artı durumdayız. Attığım her adımda forvet dediler. Ben bundan rahatsız olmadım. Bu ilgiyi gösterir. Taraftar takımına sahip çıkıyor. Diagne 3 golü hemen atamadı diye hemen yuhalamamamız gerekir" diye konuştu.



"Stadın üstünün kapanması biraz zor görünüyor"


Sarı-kırmızılı takımın başkanı Ülker Stadyumu’nun üstünün kapanmasının biraz zor göründüğünü belirterek, "Teknik olarak 1-2 yıl stadı komple kapatmak gerekiyor. Kapatırsak Olimpiyat yolu görünüyor. Bunu düşünemiyorum bile. Stadın boyanması için de telif hakkının dolması gerekiyor. Ama görüşmeler sürüyor. Stat açılışından beri neredeyse 10 yıl olacak hiç bakım yapılmadı. Hesap yaptırdık 10 milyon vermemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.


Belhanda’ya teklif geldiğini de sözlerine ekleyen Cengiz, Gökhan Töre ile de ilgilenmediklerini vurguladı.



’’Gomis’e asla git demedik’’


Başkan Mustafa Cengiz, Gomis’in ayrılığı ile de konuşarak, "Gomis gerçekten tatlı bir adam. Kişisel hiçbir sorunum yok, hocamızın da yok. Türkiye’den ayrıldıktan sonra ülkenin ve Galatasaray’ın değerini anladığını düşünüyorum. Seçimlere girse seçilecek neredeyse, o kadar seviliyor. Gomis’e asla git demedik. Ne Gomis, ne biz, ne hoca, asla kötü bir niyet yoktu ortada. Şartlar öyle gelişti" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 23:29
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