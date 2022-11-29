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Gündem Mustafa Ceceli'ye 2,5 milyon TL'lik şok!
Gündem

Mustafa Ceceli'ye 2,5 milyon TL'lik şok!

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait olan Beylikdüzü'ndeki kuyumcu kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Olayda yaklaşık iki buçuk milyonluk altın çalındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 16:02:00 -
Mustafa Ceceli'ye 2,5 milyon TL'lik şok!

Olay, dün sabah 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz 4 şahıs, sanatçı Mustafa Ceceli’nin ailesine ait olan kuyumcu dükkanına girdi. Kapalı olan dükkan kapısını levye ile açan şüpheliler, dakikalar içinde tezgahta bulunan altınları çalarak kayıplara karıştı. Alarm sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay sonrası ihbar üzerine kuyumcuya polis ekipleri sevk edilirken yaklaşık iki buçuk milyon liralık altın çalındığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, dükkana gelerek çalışma yaparken emniyet güçlerinin hırsızlık ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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