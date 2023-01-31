Mustafa Başoğlu’nu rahmetle anıyoruz
28 Şubat sürecindeki onurlu duruşu ve başörtüsü konusundaki cesur tavrı ile hafızalarda mümtaz bir yer edinen Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) Onursal Genel Başkanı Mustafa Başoğlu, ölümünün 11. senesinde hayırla ve rahmetle yâd ediliyor.
HABER MERKEZİ
50 yıl boyunca aktif sendikacılık yapan Sağlık-İş Onursal Başkanı Başoğlu, 28 Şubat sürecindeki onurlu duruşu, demokratik mücadelesi ve başörtüsü konusundaki cesur tavrı ile hafızalarda mümtaz bir yer edindi. 1977 yılında Adalet Partisi'nden Ankara Milletvekilliği yapan Başoğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in başdanışmanlığı görevini yürütürken başörtüsünü savunduğu gerekçesiyle istifa etmek zorunda bırakılmıştı. Başoğlu, 31 Ocak 2012 günü 79 yaşında dar-ı bekaya irtihal etmiş, naaşı da Taceddin Dergâhı’nda toprağa verilmişti.