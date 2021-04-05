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Gündem Mustafa Armağan'dan çarpıcı çıkış: Montrö'nün fesih süreci başlayacak
Gündem

Mustafa Armağan'dan çarpıcı çıkış: Montrö'nün fesih süreci başlayacak

Tarihçi Mustafa Armağan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Montrö'nün fesih süreci başlayacaktır. Bu kadar. Önünde bir engel yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 04:19:00 -
Mustafa Armağan'dan çarpıcı çıkış: Montrö'nün fesih süreci başlayacak

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un bir örnek olarak anlattığı Montrö tartışması, emekli sözde amirallerin açıklaması sonrası tekrar gündemde.

Hükümet kanadından emekli amirallerin açıklamasına çok sert tepki geldi.

Derin Tarih dergisinin kısa süre öncesine kadar Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Mustafa Armağan, sosyal medya hesabından Montrö'yü tartışmaya açtı.

Armağan şunları yazdı:

Emekli amiraller Montrö'yü de okumamış Madde 28'e göre bal gibi feshedilir Öyle mantıksız bir sözleşme ki, tadilini zorlaştırıyor ama feshine kapıyı sonuna kadar açıyor Madde 28 20 yıl dolunca taraflardan biri FESİH İHBARNAMESİ gönderirse 2 yıl içinde fesholunacaktır diyor.

Madde 28 Öztürkçeye çevireceğim diye bulanıklaştırılmış ama anlaşılabiliyor Süre 20 yıl 20 yıl içinde fesih ihbarnemesi yapılmamışsa sonrasında sona erdirme (fesih) ön-bildirimi (ihbarnamesi) herhangi bir zamanda yapılabilir Fransa'ya yapılacak, o da ilgili taraflara bildirecek

Türkiye Cumhuriyeti de Montrö Sözleşmesinde Akit (imzacı) devletlerden biri olarak 28.maddeye binaen Montrö'nün feshini istediğine dair ihbarnameyi Fransa'ya gönderecek ve Montrö'nün fesih süreci başlayacaktır Bu kadar Önünde bir engel yok Yeter ki çıkarımıza olsun Topunuz Gelin.

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