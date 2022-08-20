Mustafa Ağabey, hak ve hakikatin müdafiiydi

Sebahattin Ayan istanbul

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu’nun Hakk’a irtihali dolayısıyla Akit Medya Grubu’na taziye ziyaretlerinde bulundu.

Her zaman Hak ve Hakikatin cesur ve gür sesiydi

Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali Karahasanoğlu ve Mustafa Karahasanoğlu’nun oğlu İbrahim Karahasanoğlu’nun ev sahipliği yaptığı ziyaretlerde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Bırakın konuşmayı düşünmenin bile suç sayıldığı dönemlerde Mustafa ağabey hak ve hakikatin müdafiydi. Türkiye’nin sembol isimlerdendi. Daima hakkı yüceltmek, adaleti ayakta tutmak, eşitliği savunmak, haksızlığın karşısında durmak için mücadele etti. Ve bu yolda çok büyük meşakkatler çekti. Eğilmedi bükülmedi inandığı sıratı müstakimden hiçbir zorluk onu ayırmadı. Bu açıdan Mustafa Karahasanoğlu, ideal arayanlar içinde sembol örneklerden biridir. Dün Türkiye’de başörtüsü nedeniyle başörtülü kadınların eğitim hakkı, çalışma hakkı, seçilme hakkı ellerinden alınırken bu haksızlığı gür bir sesle dile getiren ve bugün haksızlıkların ortadan kalkmasına vesile olanlardan biridir. Ayrımcılığı eşitlik, haksızlığı hak, keyfiliği takdir zanneden pek çok hastalıklı anlayışın tasfiyesinde onun mücadelesinin büyük payı vardır. Allah rahmet eylesin, mekânını cennet eylesin, makamını âli eylesin.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise şunları söyledi: “Mustafa ağabeyimiz, bizim için çok değerli çok kıymetliydi. Akit Medya Grubu’nun bu günlere gelmesinde büyük emekleri var. O ülkemizin ve milletimizin geleceği için, büyük ve güçlü Türkiye için çok destekler verdi. Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Onun bıraktığı bu eser büyüyerek devam edecek.”

Taziye akını dün de devam etti

Akit’e taziye ziyaretleri dün gün boyu devam etti. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, MKYK Üyesi Mikail Karahan, Saadet Partisi Güngören İlçe Başkanı Muhammed Resuloğlu, SGK İstanbul İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar, Özel A Hastanesi hekimleri Celalettin Demir, Ayhan Akçalı, Şafak Ekinci, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, taziye ziyaretlerinde bulundu.

Ağabeyimizi dualarla yâd ettik

HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz hafta cuma gecesi ebediyete intikal eden İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu için kurumumuzda mevlid merasimi gerçekleştirildi. Mescidimizde düzenlenen programda Nusret Reşber Hoca tarafından Kur’an-ı Kerim ve Aşr-ı Şerif’ler okunup, hatim duası edildi. Mevlid programına merhum Mustafa Karahasanoğlu’nun ailesi, sevenleri ve çalışma arkadaşları katılarak edilen dualara ‘amin’ dedi. Merhum Mustafa ağabeyin ruhu için mescidimizde düzenlenen hatim duası programına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da iştirak etti. Bozdağ, burada yaptığı konuşmada Mustafa Karahasanoğlu’nun, “düşünmenin bile suç sayıldığı” dönemlerde hak ve hakikatin müdafii olduğunu söyledi. Mevlid merasimi, kılınan akşam namazının ardından sona erdi.