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Aktüel Muş'ta "Tekstilkent" projeleriyle 10 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor
Aktüel

Muş'ta "Tekstilkent" projeleriyle 10 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:13:37 -
Muş'ta "Tekstilkent" projeleriyle 10 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor

MUŞ (AA) - Muş merkez ve Malazgirt ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan "Tekstilkent" projeleriyle kentte 10 bin kişiye iş imkanının sağlanması amaçlanıyor.

Valilik ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle hazırlanan 5 milyon 200 bin lira bütçeli "Muş Tekstilkent 1.Etap Yükseliyor" ve "1071 Malazgirt Tekstilkent Projesi Etap-1" projeleri için imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, yapılacak iki tekstilkentte ilk etapta yaklaşık bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Tekstil kentlerin tam kapasiteyle faaliyete başlamasıyla istihdam sayısını 10 bine çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Genç nüfusun Türkiye genelinde 3'üncü sırada yer aldığı bir kentiz. Burası gençler için ekmek kapısı olacak. DAKA'nın desteğini aldık. Bu imkanları ve vizyonu bize veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İşsizlik konusunda son derece önemli bir adım atıyoruz. Tekstilkentin lojistik konusunda bir sıkıntısı yok. Bu nedene hızla gelişeceğine inanıyorum. Ayrıca Muş'un tarihi ilçesi olan Malazgirt'te de bir tekstil kentin ilk tohumlarını atıyoruz. Burada da istihdam kapısı açılmış oluyor."

Konuşmaların ardından Gündüzöz, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ile projenin protokolünü imzaladı.

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