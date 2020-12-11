Muş'ta silah ticareti iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
MUŞ (AA) - Muş'ta silah ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce "silah ticareti"ne yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda, kalaşnikof marka silah, tabanca, kalaşnikof marka silahına ait 3 şarjör, 2 tabanca şarjörü, 145 fişek ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.