Muş'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Muş’ta kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan 3 kardeşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Muş’ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Muş-Hasköy kara yolu üzerinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza, Karaağaçlı Beldesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre T.N. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle savrularak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Kaza, gece saatlerinde Muş-Hasköy kara yolu Karaağaçlı Beldesi yakınlarında meydana geldi. T.N.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, takla attı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve kardeşleri R.N., H.N. ve N.N., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

 

Tedaviye alınan yaralılardan T.N., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı 3 kardeşin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

