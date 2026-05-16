Muş’ta otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Muş’ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Muş-Hasköy kara yolu üzerinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza, Karaağaçlı Beldesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre T.N. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle savrularak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve kardeşleri R.N., H.N. ve N.N., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan T.N., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı 3 kardeşin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.