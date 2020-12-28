Muş'ta öğretmenler hazırladıkları ders notlarını köyleri gezerek öğrencilere dağıttı

MUŞ (AA) - Muş'un Yaygın beldesinde görevli öğretmenler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları ders notlarını köy köy gezerek 514 öğrenciye ulaştırdı.

Anadolu İmam Hatip Lisesinde görevli 40 öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan lise ve ortaokul öğrencilerinin derslerinden geri kalmaması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda kendi imkanlarıyla birinci dönem konularını kapsayan ders notları hazırlayan öğretmenler, dolaştıkları köylerde 514 öğrenciye dağıttı.

Öğretmenlerle bir araya gelen Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gayretlerinden dolayı okul idarecileri ve meslektaşlarına teşekkür etti.

Kıvanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaygın beldesine bağlı 5 köy ve merkezde ikamet eden ancak EBA erişimi olmayan 514 öğrenciye birinci dönem ders notlarını dağıttıklarını söyledi.

Öğretmenlerin "Başarmak için mazeret kabul etmiyoruz" parolasıyla çalışma yaptıklarını ifade eden Kıvanç, şöyle konuştu:

"Okul müdürü ve okulda görev yapan 40 öğretmen, salgın sürecinde internet erişimi olmayan öğrencilerimizin birinci dönem almaları gereken derslerinden oluşan notları, köy köy gezerek öğrencilere dağıttı. Bu tür çalışmaları çok önemsiyoruz. Salgın sürecinde her öğrencimize ulaşacağız. İnternetimiz yoksa ders notlarımız var. Tabletimiz yoksa EBA TV'miz var. Bunların hiçbiri yoksa öğretmenlerimiz var. Bütün öğrencilerimize ulaşacağız ve onların yıl içerisinde almaları gereken bütün kazanımları ders notları şeklinde kendilerine ulaştıracağız."

Okul Müdürü Bayram Erim ise "40 öğretmenle yaklaşık 1,5 ayda birinci döneme ait tüm ders notlarının özetini hazırladık. Bu notları köy köy dolaşarak öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Bu şekilde öğrencilerimizin derslerini takip etme imkanı olacak." dedi.

Türkçe Öğretmeni Şadiye Yıldız da öğrencilerin Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilenmemesi için hazırladıkları ders notlarını köylerdeki öğrencilere ulaştırmak için çaba gösterdiklerini aktardı.