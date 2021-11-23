Müslüme’yi kim öldürmüş? Müslüme’nin katili kim çıktı?

Müslüme’nin katili kim çıktı? kaybolduktan 10 gün sonra 7 kilometre uzakta bir dağ başında bulunan Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında son dakika gelişmesi yaşandı. Müslüme’nin cansız bedeninin bulunması sonrası Anneanne Müslüme Yağal, baba Mehmet, anne Selvi Yağal, kardeşler ve dede Hasan Yağal’ın ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü. İfadeler doğrultusunda aile fertlerinden bazıları tutuklandı. Peki Müslüme’yi kim öldürmüş? Müslüme’nin katli kim çıktı?

Müslüme'nin katili oraya çıktı mı?

Yörük kızı Müslüme'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden dede Hasan Yağal, tutuklandı. Anne, baba ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi ise savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi.

Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkiinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Kızın cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, Müslüme Yağal'ın anne ve babasının da aralarında olduğu yakınlarını ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Anneanne Müslüme Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile, ifade işlemleri sürdüğü için Müslüme'nin cenazesine katılamadı. Şüpheli sıfatıyla gözaltında 3 gece geçiren baba Mehmet, anne Selvi Yağal, kardeşler ve dede Hasan Yağal ile diğer aile üyeleri, dün adliyeye sevk edildi.

Müslüme'nin katili dedesi mi?

Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilen 8 şüpheli, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından olayla ilgili tek tek sorgulandı. Anne, baba ve kardeşlerinin aralarında bulunduğu 7 kişi, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Dede Hasan Yağal ise tutuklan talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan dede Hasan Yağal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müslüme Yağal'ın cansız bedenini bulan kadın çoban Ayşe Bacak'ın anlattıkları yürek yakmıştı. Normalde o bölgeye gitmediğini ancak hayvanları otlatırken, köpekler havlayınca Müslüme'yi bulduğu yere geldiğini anlatan Bacak, "Müslüme'nin cansız bedenini görünce kardeşimi aradım. O da muhtara haber vermiş. Jandarmaya teslim edip evime gittim. Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor" dedi.