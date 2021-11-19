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Aktüel Müslüme bulundu mu? Son dakika: Müslüme ölüm nedeni ne? Müslüme neden ölmüş kim öldürmüş?
Aktüel

Müslüme bulundu mu? Son dakika: Müslüme ölüm nedeni ne? Müslüme neden ölmüş kim öldürmüş?

Yörük kızı Müslüme için tüm ekipler seferber olmuştu. Türkiye’nin günlerdir konuştuğu ve bulunması için milyonların duacı olduğu 3 yaşındaki Müslüme Yağal’dan üzücü haber geldi. 10 Kasım'da ‘da kaybolan Müslüme’nin cansız bedene ulaşıldı. Peki Müslüme neden öldü? Müslüme’yi kim öldürdü? Müslüme ölüm nedeni ne? Müslüme’yi öldüren bulundu mu? Müslüme'nin cesedi nerede bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-11-19 15:13:00 - 2021-11-19 15:19:19
Müslüme bulundu mu? Son dakika: Müslüme ölüm nedeni ne? Müslüme neden ölmüş kim öldürmüş?

Müslime'nin cesedi nerede bulundu? Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolduğu belirtilen kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Bölgedeki arama çalışmalarını, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı yönetti. AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi. Çalışmalarda Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki "Pense" adlı kadavra köpeği de kullanıldı.

müslime

Müslüme'nin cesedi nerede bulundu?

Kayıp Müslüme'nin cansız bedeni, çadır kurulan bölgeye uzak bir mesafedeki ormanlık alanda bulundu. Ekiplerin, ormanlık alanın yüksek kesiminde bulunan çocuğun cansız bedeni üzerindeki ve çevredeki incelemesi devam ediyor. Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü. Torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal, gazetecilere, torununun nasıl kaybolduğunu bilmediğini söyledi.

Torununun bulunduğu alana kadar yürüyeceğini düşünmediklerini belirten Yağal, "Uzak mı, yakın mı, bilemem. Karaman'da oturuyorum. Çocuğumuzun cansız bedeninin incelenmesini istiyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Acı haber geldi, ciğerimize oturdu. Başka bir şey diyemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Müslüme'nin ölümünde gözaltı var mı?

Çocuğun cansız bedeninin bulunmasının ardından jandarma ekipleri soruşturmayı genişletti. Ekipler, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

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