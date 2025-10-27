Müslümanlar Saraçhane'de Doğu Türkistan için toplandı

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği’nin Saraçhane Parkı’nda düzenlediği programda, Doğu Türkistan’daki Kızıl Çin zulmüne dikkat çekilerek toplama kamplarındaki milyonlarca Müslüman için adalet çağrısı yapıldı.

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği tarafından Fatih Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirilen programa, çok sayıda STK temsilcisi katılım sağladı.

"Bin yıldır orada Müslümanlar, Çin'e karşı dişe diş mücadele ediyorlar"

Muhammed Said Gülüm'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İlahiyatçı Yazar Dr. İhsan Şenocak, "Bizim 2 tane Gazze'miz var. Bugün Gazze'de neler yapıldıysa aynısı Doğu Türkistan'da yapıldı. Doğu Türkistan'da yaşanan zulümleri, soykırım medya yoluyla dünyaya taşıyamadığımız, Gazze ile alakalı programlara binlerce kardeşimiz gelirken mesele Doğu Türkistan olunca kardeşlerimiz bir hayalden bahsedildiğini zannediyorlar. Doğu Türkistan bin yıldan fazladır bir İslam coğrafyasıdır. Doğu Türkistan Türkiye'nin yüzölçümü itibarıyla iki katıdır. Bin yıldır orada Müslümanlar, Çin'e karşı dişe diş mücadele ediyorlar. Zaman zaman kaybettikleri oldu ama Allah ile beraber olanlara yenilme, mağlubiyet yok. Her fetretin ardından ayağa kalktılar. Çin'in saraylarını bastılar, İslam devletleri kurdular. Orada en son yıkılan devlet, 1949'daMao'nun kızıl tugayları tarafından yıkıldı. Allah'ın izniyle ümmeti Muhammed sahip çıkmasa da Doğu Türkistan'da öyle bir iman, öyle bir şecaat var ki, Allah onları Mao'nun çocukları karşısında istihdam etti. Defalarca ayağa kalkıp zulmün hesabını sorup Hazreti Muhammed Aleyhisselama ait o İslam devletlerini nasıl kurdularsa o kahramanların çocukları yine ayağa kalkacak, Kaşgar'da, Hoten'de, Yarkent'te gök bayrak yeniden dalgalanacak, o topraklar Mao'nun çocuklarına mezar olacak." dedi.

Ailelerini bile arayamayacak vaziyetteler

Şenocak, "Kur'an-ı Kerimde Peygamberlerin ümmetlerine hangi zulümler yapıldıysa, o zulümlerin tamamını nasıl Gazze'de gördüysek aynısı Doğu Türkistan'da var ama ümmeti Muhammed'in bundan haberi yok. Bir kardeşimiz, 'Hocam biz medresede okurken 3 ay dışarı çıkmazdık. Sonra bir ihbar olur gelir bizi götürürlerdi' dedi. Bu 2017'den önceydi. Buradaki hiçbir Doğu Türkistanlı kardeşim orada ailesini, annesini, babasını arayamaz. İFAM'da bayram olur, dışarıdan gelen tüm kardeşlerimiz ailelerine gider ama gidemeyen birileri var. Onlar bu ümmetin yetim bıraktığı Doğu Türkistanlılardır. Onlar anne-babalarını bile arayamazlar. Allah'ın izniyle, yalnız başına mücadele eden Hazreti İbrahim'in yolunu açarak Nemrut'a karşı nasıl yalnız başına mücadele ettiyse, bu çağın Nemrut'u Mao'nun çocuklarını da hezimete uğratacaktır." diye konuştu.

Namaz kılmak için binbir maniler

Uygur Teşkilatlar Platformu adına bir konuşma gerçekleştiren Mahmud Emin, Doğu Türkistan'da ne ibadette, ne insanlıkta, ne annelere ne de çocuklara özgürlüğün olmadığını, her şeyin kontrol altında olduğunu hatırlattı.

Emin, "Camilerin yüzde 50'sinden fazlasını yıktılar. Şehir merkezlerinde olan camileri gösteriş için bıraktılar. Camilerde namaz kılmak isteyenler, cesaretleri varsa dilekçe yazarlar ve dilekçenin sonucuna göre camiye gitmesine izin verilir. İzni çıkan kişiler için günün 5 vakti camilerde yoklama alınır. Birkaç gün üst üste camiye gitmeyen birisi hemen namaza gelmediği için dilekçesi iptal edilebilir. Orada insanlar kendi mahallelerinde bulunan camide, izin aldığı cami haricinde bir yerde namaz kılamazlar. Bunu yapmalarının sebebi insanları Allah'ın dininden soğutmaktır. Camiye gelmemeleri için şeytani bir proje yapmışlar." şeklinde konuştu.

Milyonlarca insanın suçu dinini yaşamak

Doğu Türkistan mücadelesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Fikirde Birlik ve Mücadele Birliği Başkanı Kürşat Mican, "Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz acılar içerisinde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Onlara dua ediyor, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uluslararası kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmemiz gerekir. Toplama kamplarında 3 milyona yakın kardeşimiz var. Bu büyük bir insanlık suçudur. Müslüman oldukları için Çin Komünist Partisi tarafından soykırıma maruz kalmaktadırlar." dedi.

