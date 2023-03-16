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Müslüman ülkede bu ne nefret? Özlem Gürses'in sarık ve cübbe rahatsızlığı!

Fatih Portakal'ın Youtube canlı yayınına katılan Özlem Gürses, deprem bölgesinde hizmet veren cemaatlerle İslami STK'ları hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 22:40:00 - 2023-03-16 22:41:56

 Yeniakit.com.tr 

Fatih Portakal ve Özlem Gürses, Youtube canlı yayınında sarık, sakal ve cübbe düşmanlığı yapıp, inananların değerlerini hedef aldı.

İslami dernek ve cemaatlerin Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesindeki hizmetlerinden rahatsız olan Özlem Gürses, hedef aldığı Müslümanları giyim-kuşamlarıyla suçladı.

Gürses'in sarık, sakal ve cübbe düşmanlığına destek de Fatih Portakal'dan geldi.

Portakal, önceki gün gerçekleştirdiği canlı yayında da Menzil Cemaati'nin bölgedeki çalışmalarını hedef almıştı.
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FOX TV artığı Fatih Portakal Menzil Cemaati şeyhini hedef aldı!
FOX TV artığı Fatih Portakal Menzil Cemaati şeyhini hedef aldı!

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FOX TV artığı Fatih Portakal Menzil Cemaati şeyhini hedef aldı!

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