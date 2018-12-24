Müslüman, piyangodan mutlaka uzak durmalı

Muhammed Uzun

Manevi ahlakı dejenere eden, insanların umutlarını istismar edip toplumun ruh köklerini hedef alan Milli Piyango illetinin haram olduğu bir kez daha hatırlatıldı. Dünyevi tuzaklar ile zihinleri bulandıran, kapitalizmin pençesindeki insanların umutlarını sömüren piyangonun kumar olduğunu vurgulayan Diyanet, Müslümanlara çağrıda bulundu.

Şans faktörü varsa

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Dini Soruları Cevaplandırma Platformu, “Şans oyunları oynamak haram mıdır? Bu tür oyunlarından elden edilen kazanç ne yapılmalıdır?” sorusunu cevaplandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddaa, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır” açıklamasını yaptı.

Açıklamada, “Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddaa, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır” denildi.

Haramla hayır olmaz

Fetvada, bu yollarla kazanılan paralarla yapılan hayır işlerinin de geçersiz sayılacağı belirtildi. Yüksek kurul, “Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir. Zira Hz. Peygamber bu tür haram kazançların harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir” değerlendirmesinde bulundu.