Müslüman oldu yogayı bıraktı: Artık ihtiyaç duymuyorum, Rabbimin ibadeti bana yetiyor!

Ukrayna'da yaşayan Lena Meryem Komanenkova, Antalya'ya yaptığı ziyaretler sırasında İslamiyet'e ilgi duymaya başladı. Oğlu Emir'in 1 yaşındayken bebek arabasından düşmesinin ardından camiye girip dua ettiğini belirten Komanenkova, bu olaydan sonra islamiyeti daha yakından tanımak istedi. Türkiye'de edindiği arkadaşlarının da desteğiyle Müslüman olmaya karar veren Komanenkova, kendi iradesiyle Antalya İl Müftülüğüne başvurdu.

Komanenkova için Şehzade Korkut Camii'nde, KİM Vakfı üyeleri ve ailesinin katılımıyla ihtida merasimi düzenlendi. Merasimde Antalya İl Müftü Vekili Talat Özmet, Komanenkova'ya İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair temel bilgiler verdi. Ardından Kelime-i Şehadet getiren Komanenkova, Müslüman olarak "Meryem" ismini aldı.

HER ŞEY OĞLUNUN BEBEK ARABASINDAN DÜŞMESİYLE BAŞLADI

42 yaşındaki Lena Meryem Komanenkova, İslamiyet'e yöneliş sürecinin oğlunun yaşadığı bir olaydan sonra başladığını ifade etti. Oğlu Emir'in 2 buçuk yaşında olduğunu belirten Komanenkova, "Oğlum Emir 1 yaşındayken bebek arabasından düştü. O olaydan sonra sadece camiye girmek istedim. Camiye girip İslamiyet'i tanımak istedim, içime öyle doğdu" diye konuştu.

Daha önce islamiyete ilgi duyduğunu anlatan Komanenkova, Antalya'da tanıştığı Betül isimli arkadaşının bu süreçte kendisine destek olduğunu söyledi. Komanenkova, "Yaklaşık 1 yıl önce Betül adlı arkadaşımla Antalya'da tanıştım. Bana, ‘Sana nasıl yardımcı olabilirim?' dedi. Ardından bu serüven başladı. Camiye geldim ve Allah'a dua ettim, ‘İnşallah bu dinle şereflenirim' diye kalbimden geçirdim" ifadelerini kullandı.

MERYEM İSMİNİ İMAM VERDİ

Arkadaşı Betül'ün kendisini imamla tanıştırdığını belirten Komanenkova, "Betül kardeşim beni imamla tanıştırdı. İmam da bana Meryem ismini verdi. Ondan sonra İslamiyet'e daha fazla ilgi duymaya başladım" dedi.

Annesinin Müslüman olmadığını ancak kendisine saygı duyduğunu dile getiren Komanenkova, "Annem Müslüman olmadığı halde bana saygı duyuyor, beni destekliyor ve benimle her seferinde camiye geliyor. Şimdi İslamiyet hakkında daha fazla bilgiye sahibim. Artık daha kolay anlayabiliyorum, elhamdülillah" diye konuştu.

KENDİMİ ÇOK DAHA İYİ HİSSEDİYORUM

Ukrayna'dan Türkiye'ye geldiği dönemlerde bazı zorluklar yaşadığını anlatan Komanenkova, "Ukrayna'dan Türkiye'ye gelince zorluklar çekiyordum. Ukrayna'da yaşamak zor geldi. O zaman Müslüman olmaya karar verdim. Artık kendimi daha iyi ve daha sakin hissediyorum. Önce hissettim, sonra gördüm. Şu an Ukrayna'da yaşıyorum. İnşallah önümüzdeki zamanlarda Rabbim Türkiye'de yaşamayı nasip eder. Türkiye'de yaşamayı çok istiyorum. 2024 yılında Emir 7 aylıkken ilk kez Türkiye'ye geldik. Oğlum olmadan önce de ona Emir adını vermek, İslamiyet'i bilmek istedim. O yüzden Emir ismini koydum. Sonradan Allah bana Müslüman olmayı nasip etti. Emir ismini ve Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.

RABBİMİN İBADETİ BANA YETİYOR

Online eğitimle kadınlara jimnastik dersi verdiğini söyleyen Komanenkova, Müslüman olduktan sonra hayatında manevi açıdan büyük bir değişim yaşadığını ifade etti. Komanenkova, "Müslüman olduktan sonra yogaya ihtiyaç duymuyorum, Rabbimin ibadeti bana yetiyor" diye konuştu.

Merasimin sonunda İl Müftü Vekili Talat Özmet, Meryem ismini alan Komanenkova'yı tebrik etti. Özmet, Komanenkova'ya ihtida belgesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Ukraynaca mealli Kur'an-ı Kerim hediye etti.