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Muslera'yı ve Karius'u solladı! İşte en başarılı kaleci

2019 yılında Süper Lig'in en başarılı kalecisi belli oldu. Ligin ikinci yarısında fırtına gibi başlayan Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, en başarılı kaleci oldu.

21 Mart 2019 Perşembe 15:10
Muslera'yı ve Karius'u solladı! İşte en başarılı kaleci

2019 yılında Süper Lig’e damga vuran kaleciler belli oldu. Fernando Muslera ve Karius’u sollayan Gökhan Akkan en başarılı kaleci oldu.

Süper Lig’de mücadele veren 18 takımın bünyesinde bulunan kaleciler arasında en başarılı performansı sergileyen isim Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan oldu. Bu sezon kalesinde sadece 13 gol gören Medipol Başakşehir’in file bekçisi Mert Günok, 2019 yılında geride kalan 9 haftalık periyotta ’en az gol yiyen kaleci’ unvanını kaptırdı. 1 Ocak 2019 tarihinden bugüne Süper Lig’de geride kalan 9 haftaya göre, en az gol yiyen kaleci Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan oldu.

Gökhan Akkan ve Mert Günok 9 maçta sadece 5 kez kalesinde gol gördü. Ancak Gökhan 6 maçta kalesini gole kapatırken Mert ise 5 maçta gol yemedi. En az gol yiyen kaleciler arasında 3. sırada ise 6 golle Fernando Muslera yer alıyor. İstikbal Mobilya Kayserispor’un Rumen file bekçisi Lung 9 maçta 9 gol yerken Beşiktaş’ın Alman kalecisi Karius 9 maçta 11 gol gördü.

Süper Lig’de bulunan 18 takımın kalesini koruyan kaleciler ve 2019 yılında yediği gol sayısı şöyle:

Gökhan Akkan (Ç.Rizespor) : 9 maç 5 gol
Mert Günok (M.Başakşehir) : 9 maç 5 gol
Fernando Muslera (Galatasaray) : 9 maç 6 gol
Silviu Lung (İ.M.Kayserispor) : 9 maç 9 gol
Serkan Kırıntılı (Konyaspor) : 9 maç 10 gol
Haydar Yılmaz (Alanyaspor) : 9 maç 11 gol
Loris Karius (Beşiktaş) : 9 maç 11 gol
Ibrahim Sehic (B.B.Erzurum) : 9 maç 13 gol
Altay Bayındır (Ankaragücü) : 9 maç 15 gol
Antonio Beto (Göztepe) : 9 maç 15 gol
Tolgahan Acar (Sivasspor) : 9 maç 16 gol
Uğurcan Çakır (Trabzonspor) : 7 maç 9 gol
Arda Akbulut (Trabzonspor) : 2 maç 5 gol
Fabian Farnolle (Y.Malatyaspor) : 7 maç 13 gol
Ertaç Özbir (Y.Malatyaspor) : 2 maç 4 gol
Ruud Boffin (Antalyaspor) : 8 maç 19 gol
Ferhat Kaplan (Antalyaspor) : 1 maç 1 gol
Ramazan Köse (Kasımpaşa) 5 maç 8 gol
Simone Scuffet (Kasımpaşa) : 4 maç 12 gol
Volkan Demirel (Fenerbahçe) : 8 maç 12 gol
Harun Ertekin (Fenerbahçe) : 1 maç 1 gol
Muhammed Şengezer (Bursa) : 6 maç 9 gol
Okan Koçuk (Bursaspor) : 3 maç 5 gol
Fatih Öztürk (Akhisarspor) : 5 maç 11 gol
Milan Lukac (Akhisarspor) : 4 maç 7 gol

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:10
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Karius
  12. Muslera
  13. Gökhan Akkan

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