Muslera özüne döndü!

Galatasaray'da bu sezon ağır eleştirilere maruz kalan Fernando Muslera, gönülleri yeniden fethetmeyi başardı. Alanya deplasmanında 5 kritik kurtarışa imza atan Uruguaylı, özellikle maç 2-2 devam ederken yaptığı karşı karşıya kurtarışla takımı ayakta tuttu.

Muslera'nın bu performansı 2014-15 sezonunda Galatasaray şampiyon olurken yaptığı kurtarışları hatırlattı. Uruguaylı file bekçisi Beşiktaş'ı da yenip şampiyon olacaklarını iddia etti.

Muslera bu sezon Galatasaray formasını toplamda 34 kez giyerken 39 gol yedi ve 10 kez kalesini gole kapattı. (Türkiye)