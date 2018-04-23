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Muslera özüne döndü!

Sezon başında eleştiri oklarının hedefi haline gelen Uruguaylı yıldız kaleci Fernando Muslera, son haftalardaki çıkışı ile takımı sırtlamaya başladı ve adeta eski şampiyonlukları Galatasaray'a hatırlattı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:02
Muslera özüne döndü!

Galatasaray'da bu sezon ağır eleştirilere maruz kalan Fernando Muslera, gönülleri yeniden fethetmeyi başardı. Alanya deplasmanında 5 kritik kurtarışa imza atan Uruguaylı, özellikle maç 2-2 devam ederken yaptığı karşı karşıya kurtarışla takımı ayakta tuttu.

Muslera'nın bu performansı 2014-15 sezonunda Galatasaray şampiyon olurken yaptığı kurtarışları hatırlattı. Uruguaylı file bekçisi Beşiktaş'ı da yenip şampiyon olacaklarını iddia etti.

Muslera bu sezon Galatasaray formasını toplamda 34 kez giyerken 39 gol yedi ve 10 kez kalesini gole kapattı. (Türkiye)

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:02
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