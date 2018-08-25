Muslera o iddiaları yalanladı!

Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera, Al Hilal takımına transfer olan Fransız golcü Gomis ile kavga etti haberlerini kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.



Muslera paylaşımda, ‘Sevgili arkadaşlar, dün bir tv kanalında yapılan programda Bahri Havadır adlı eski Galatasaray çalışan kişi, ismimi kullanarak gerçek ve ahlak dışı bir iddia bulunmuştur. Bu kişinin ağzından çıkan tek bir kelimenin doğru olmadığını onun adına utanarak ben söylüyorum’ açıklamasında bulundu.