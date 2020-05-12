Musk, tutuklanmayı göze alarak Tesla’yı açıyor

ABD’li iş adamı Elon Musk, korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan araç şirketi Tesla’yı tutuklanmayı göze alarak açacağını duyurdu.

ABD’de etkili olan korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, California eyaletine bağlı Alameda şehrinde Elon Musk’ın CEO’su ve çoğunluk hissesine sahip olduğu elektrikli araç şirketi Tesla’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda fabrikanın faaliyetleri durdurulmuştu. Tesla’nın avukatları kararın hukuksuz olduğunu ifade ederek dava açmıştı.

Alameda bölgesinde bulunan tesisi önce başka yere taşıyacağını açıklayan Musk, bugün de ret kararına rağmen tesisi açacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Musk, "Tesla bugün Alameda bölgesinin kararlarına karşı çıkarak üretime başlayacak. Herkes gibi ben de üretim bandında olacağım. Eğer biri tutuklanacaksa o kişi ben olmalıyım" dedi.