MÜSİAD’dan ‘Yerli Üret Milli Yönet’ çağrısı

Yaşanan sürecin milli teknolojilerin yaygınlaşması noktasında tarihi bir fırsat olduğu belirtilen MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu’nun açıklamasında “Stratejik hedeflerle Yerli Üret Milli Yönet mottosuyla gayretli çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” denildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: “Bugün daha fazla çalışarak yerlilik oranımızı yüzde 100’e çıkarmak için girişimcilerimiz ve çalışanlarımızla inisiyatif alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu hareketi bir yabancı düşmanlığı olarak görmüyoruz. Serbest piyasa koşulları altında global markaların rahatlıkla ülkemizde olması gerektiğine inanıyoruz. Global markalardan beklentimiz, ülkemizdeki bilişim firmalarını salt entegratör veya satıcı olarak görmemeleri, ancak birlikte değer üretme prensibiyle ortak ürün geliştirmeleridir.”