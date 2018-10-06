MÜSİAD hizmetleriyle Kuveyt’te

MÜSİAD, böylece yurt dışında 78 ülkede 208 irtibat noktasına ulaştı. MENA Bölgesi’nin yurtdışı teşkilatlanma stratejileri için hayati öneme taşıdığı söyleyen Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, “Ülkemize en büyük yatırım MENA bölgesinden sağlanıyor. Hali hazırda da yatırım yapmak isteyen birçok yatırımcı var. Ana amacımız MENA bölgesindeki iş insanlarının yatırımlarını Türkiye’ye yapması noktasında gerekli çalışmaları yapabilmektir” dedi.