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MÜSİAD hizmetleriyle Kuveyt’te

Yurt dışı ağını genişletmeye devam eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), son olarak Kuveyt’te temsilcilik açılışına imza attı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 10:50
MÜSİAD hizmetleriyle Kuveyt’te

MÜSİAD, böylece yurt dışında 78 ülkede 208 irtibat noktasına ulaştı. MENA Bölgesi’nin yurtdışı teşkilatlanma stratejileri için hayati öneme taşıdığı söyleyen Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, “Ülkemize en büyük yatırım MENA bölgesinden sağlanıyor. Hali hazırda da yatırım yapmak isteyen birçok yatırımcı var. Ana amacımız MENA bölgesindeki iş insanlarının yatırımlarını Türkiye’ye yapması noktasında gerekli çalışmaları yapabilmektir” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 10:50
  1. MÜSİAD
  2. Kuveyt

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