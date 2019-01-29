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MÜSİAD AB Büyükelçileri toplantısı

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan:- "AB ile Türkiye arasındaki ticaretin 2018'de çok yüksek rakamlara ulaştığını görüyoruz fakat Gümrük Birliği anlaşması Türkiye açısından ihtiyaçları karşılayamıyor ve güncellenmesi gerekiyor"

29 Ocak 2019 Salı 11:51
MÜSİAD AB Büyükelçileri toplantısı

ANKARA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) en önemli ticaret ortaklarından olduğunu belirterek, "AB ile Türkiye arasındaki ticaretin 2018 yılında çok yüksek rakamlara ulaştığını görüyoruz fakat Gümrük Birliği anlaşması Türkiye açısından ihtiyaçları karşılayamıyor ve güncellenmesi gerekiyor." dedi.

Bostan, Ulusal Ajans Binası'nda düzenlenen "MÜSİAD AB Büyükelçilerini Dinliyor" konulu kahvaltılı programda yaptığı konuşmada, AB yolculuğunun başladığı 1963'ten bu yana sürecin zaman zaman ağır darbeler aldığını, buna rağmen Türkiye'nin Avrupa rotasını değiştirmediğini söyledi.

Türkiye'nin, AB'nin en önemli ticaret ortaklarının biri olduğuna işaret eden Bostan, "Bizler iş insanıyız, siyasi çekişmelere dahil olamayız fakat ticareti de tamamen siyasetten bağımsız düşünemeyiz. Siyasi hamlelerin, iş dünyasını ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri olumsuz etkilemesinin, ilişkilerin sürdürülebilirliği açısından büyük bir tehlike olduğunu söylemek zorundayız." diye konuştu.

Bostan, Türkiye'nin AB'ye, AB'nin de Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, AB'nin en önemli ticaret ortaklarından biridir. İhracatımızda neredeyse yüzde 50'lik paya sahip olan Avrupa, ithalatımızda da yüzde 40'a yakın bir orana sahip. AB ile Türkiye arasındaki ticaretin, 2018 yılında çok yüksek rakamlara ulaştığını görüyoruz fakat mevcut Gümrük Birliği anlaşması Türkiye açısından ihtiyaçları karşılayamıyor ve güncellenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar da Türkiye'nin AB üyeliğinin her iki tarafın lehine olacağını belirterek bu yöndeki çalışmaların hızla olumlu yönde sonuçlandırılmasını temenni etti.

MÜSİAD Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin ise Gümrük Birliği Anlaşması’ndaki sınırlamaların ortadan kaldırılmasıyla uluslararası arenada birçok sektörde rekabet gücü bulunan Türk şirketlerinin daha aktif bir şekilde çalışabileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:51
  1. Adnan Bostan
  2. Hasan Basri Acar
  3. Müsiad
  4. Zeki Güvercin

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