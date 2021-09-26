Muş ve Malazgirt’te arkeolojik müzeler tarihe ışık tutuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilen iki katlı tarihi taş bina, Muş Arkeoloji Müzesine dönüştürülerek yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunuldu. Müzede, Kalkolitik, Tunç ve Demir çağları, Helenistik, Roma, Doğu Roma İmparatorluğu, İslami ve Osmanlı dönemleri ile yakın tarihe ait çok sayıda eser sergileniyor. Türklere Anadolu’nun kapılarının açıldığı Malazgirt’te yapımı tamamlanan 1071’den 2071’e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesi ise çağdaş müzecilik anlayışıyla tasarlandı. Müze, Selçuklu’dan bugüne tarihi dönemleri yansıtan canlandırma birimleri, Sultan Alparslan’ın heykeli, Malazgirt Savaşı’na ait görsellerle ziyaretçilerini cezbediyor. Panoramik müzede, FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi anlatan canlandırmalar da yer alıyor.