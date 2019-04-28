Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Gençler Türkiye Kupası’nda şampiyon oldu

Muratpaşa Belediyespor, Hentbol Kadınlar Gençler Türkiye Şampiyonası finalinde Kastamonu Gençlik’i 30-24 yenerek şampiyon oldu.

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Süper Gençler Ligi’nin ardından Kadınlar Gençler Türkiye Kupası’nda da şampiyonluğa uzandı. 2000-2003 doğumlu sporcular katılabildiği turnuvada finale kalan 7 takım Bursa’nın Mudanya ilçesinde karşı karşıya geldi. 22 Nisan’da başlayan ve 4 gün boyunca devam eden karşılaşmalarda Muratpaşa Belediyespor, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü’nü 33-27, Üsküdar Belediyespor’u 38-33, Anadolu Üniversitesi’ni 37-31 yenerek guruptan lider çıktı. Yarı finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 30-24 yenerek finale adını yazdıran Paşanın Genç Meleklerinin rakibi Kastamonu Gençlik oldu. Sertan Sarpaş yönetimindeki Muratpaşa Belediyespor, zorlu karşılaşmadan 30-24 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Muratpaşa Belediyespor’da kaleci Öznür Özdemir, Eda Nur Kılıç, Beyzanur Türkyılmaz ve Ayşenur Sormaz turnuva performansıyla dikkat çekerken antrenör Sarpaş, “Final maçına yakışan çekişme ve mücadele oldu. Muratpaşa ailesine bir kupa daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hentbolun bir numaralı adresi Muratpaşa’dır” diye konuştu.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Bursa’dan kupayla dönen genç takımı kutladı.

Yarı final heyecanı

Muratpaşa Belediyespor, 13 - 16 yaş arası sporcularını mücadele ettiği Kadınlar Yıldız Türkiye Şampiyonası’nda ise 3-5 Mayıs tarihleri arasında yarı final karşılaşmaları için sahaya çıkacak. Muratpaşa Belediyespor yıldız takımı, bir diğer Antalya temsilcisi Gazi Gençlik, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yalıkavak Spor Kulübü’yle aynı gurupta mücadele edecek. 11-14 yaş grubu sporcuların mücadele ettiği Kadınlar Küçükler Türkiye Şampiyonası’nda ise Muratpaşa, Manisa’da ter döküyor. Kozlu Belediye, Polatlı Belediye ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile aynı yarı final gurubunda bulunan takımın maçları pazartesi sona erecek.

Diğer yandan Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, sezonu 2’nci tamamladı. Şampiyonun sadece 0.2 puan gerisinde kalan Paşanın Melekleri, ligin son haftasında deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 38-25 mağlup etti. Muratpaşa Belediyespor, gelecek sezonda Türkiye’yi, hentbolda Avrupa’nın 2 numaralı kupası EHF Cup’ta temsil edecek. Bununla birlikte Paşanın Melekleri, 4 Mayıs Cumartesi lig şampiyonu Kastamonu Belediyesi’yle Eskişehir Porsuk Spor Salonu’nda Türkiye Kupası final maçına çıkacak.